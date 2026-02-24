“Lo que ven en redes es mentira”: hermana de Karol G acusa a su familia de no entregarle a su hija y apoyar a su expareja

En medio de la lucha por la custodia de la niña con su expareja, Verónica Giraldo mencionó que sus padres apoyan al padre de la menor y no quieren que ella se la lleve.

La familia Giraldo está pasando por una fuerte tensión familiar. Verónica, hermana de Karol G, hizo pública la batalla legal por la custodia de su hija Sophia con Jaime Llano, su expareja y padre de la menor.

De acuerdo con sus redes sociales, la mujer compartió unos videos en su cuenta de Instagram donde se le ve heridas por querer entrar a la casa de sus padres quienes están cuidando a la niña mientras todo se resuelve.

Ante ello, Verónica Giraldo acusó a su familia de encubrir a Jaime y darle la espalda. Además, habló de una supuesta violencia familiar que su madre Marta Navarro habría sufrido por parte de Guillermo Giraldo, su padre.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, se le escucha decir.

Tras la publicación de estos videos, que aún sobreviven en otras redes sociales como X (antes Twitter) y TikTok, la cuenta de Instagram de Verónica fue cerrada.

La hermana mayor de Karol G exponiendo que su familia no le quiere dar a su hija y apoya a su ex pareja. Sobre su papá, se le nota la facha de malandro así que no me sorprende que sea un maltratador. Bien dicen que las apariencias engañan... pic.twitter.com/U7TYNrtYbp — 🐺🐾 (@_Licantropa) February 24, 2026

Jessica, hermana de Karol G, se pronunció

Después de estas publicaciones, Jessica Giraldo, que es mano derecha de Karol G, reaccionó a los videos de Verónica y pidió que todo se resolverá de manera privada.

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años”.

“Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor”, agregó.