Casi dos décadas después, Shakira volverá a cantar frente a la Gran Pirámide de Guiza en Egipto

Shakira se presentará el 7 de abril de 2026 frente a la Gran Pirámide de Guiza, en Egipto, como parte de su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran. Será la segunda vez que la cantante actúe en ese escenario, pues la primera fue en 2007, hace casi dos décadas, durante su gira Fijación Oral.

De acuerdo con los representantes de la artista, el concierto en Guiza será especial, ya que simboliza su reencuentro con una maravilla del mundo antiguo vinculada a sus raíces.

"La presentación destaca el reencuentro de la artista con el monumento, la fusión cultural vinculada a sus raíces y el impacto global de su gira actual", informó su equipo de prensa en un comunicado.

La gira mundial más ambiciosa y exitosa de Shakira conquista cuatro continentes

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es una de las giras más ambiciosas de Shakira y contempla presentaciones en América, Europa, Asia y Oriente Medio. Durante abril también actuará en Aqaba, Doha, Abu Dhabi y en las ciudades indias de Bombay y Nueva Delhi.

El espectáculo, que comenzó hace un año en Río de Janeiro, se convirtió en la gira latina más exitosa de 2025, con más de 3,8 millones de espectadores hasta diciembre y estadios llenos en países como Perú, México, Chile y Ecuador.

Shakira ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México

Hace unos días, la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, anunció que la cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México el próximo 1 de marzo, en un evento organizado en conjunto con Grupo Modelo con motivo del centenario de la cervecera mexicana.

"Amigas y amigos, tengo una gran noticia para esta ciudad. Shakira se presentará aquí en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo primero de marzo. Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí en México la queremos mucho", expresó la mandataria en un video difundido en redes sociales.

En enero pasado, el medio especializado Billboard reportó que Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares por su tour, con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel.