José María Balcázar y Julio Velarde se reunieron en Palacio de Gobierno

El flamante presidente de la República, José María Balcázar, se reunió la tarde de este jueves con el presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, una cita que había sido anunciada por Presidencia como una reafirmación del "compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía".

Tras el encuentro, Presidencia destacó en sus redes sociales que la reunión se realizó a fin de "priorizar la agenda de desarrollo del país" y "en el marco del compromiso del Gobierno de preservar la estabilidad y las reglas macroeconómicas".

Como se recuerda, en su primer mensaje tras jurar al cargo la noche de ayer, miércoles, Balcázar anunció como uno de los ejes de su gestión que mantendrá la política económica del país "sin sobresaltos".

La reunión programada para las 6:00 p.m. de este jueves se prolongó por más de media hora, y al finalizar, Velarde se retiró de la sede del Ejecutivo por la puerta principal, sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación que esperaban en los exteriores.

Imagen publicada por Presidencia del encuentro entre el titular del BCR y el mandatario. Fuente: Presidencia

El titular del BCR fue acompañado por el propio Balcázar hasta la salida, donde el mandatario lo despidió personalmente.

Este diálogo se suma a una serie de actividades que el jefe de Estado cumplió durante la jornada para consolidar el inicio de su gestión.

En horas de la tarde, Balcázar también se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

Previamente, durante la mañana, sostuvo un encuentro con un grupo de congresistas entre los que figuraban Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino, del partido Perú Libre, por el que fue electo como parlamentario en calidad de invitado.

