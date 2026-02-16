Rospigliosi descarta que mañana se vea la moción de vacancia de Perú Libre contra Jerí: "La agenda es inmodificable"

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en entrevista con El Comercio, se pronunció en torno al pleno extraordinario que tendrá lugar mañana, martes, en el que se abordarán las mociones de censura presentadas contra el presidente José Jerí.

Como se recuerda, son 7 las mociones de ese tipo presentadas por diversas bancadas. Sin embargo, también hay una moción de vacancia contra el mandatario, impulsada por Perú Libre, la cual, según indicó la congresista Kelly Portalatino en RPP, esperan que también puede verse en la sesión plenaria de mañana.

Sin embargo, Rospigliosi Capurro enfatizó que eso "no es posible", ya que el pleno extraordinario tiene una agenda "inmodificable".

“No, no es posible. Hay una moción de vacancia también, hay 7 mociones de censura y una de vacancia, pero cuando está en receso el Congreso, solamente el Presidente de la República o 78 congresistas pueden convocar a un pleno extraordinario, que es el caso", explicó.

"El pleno extraordinario se convoca con una agenda precisa, inmodificable, y acá los convocantes dicen ‘para votar las mociones de censura’, no dice ‘para votar las mociones de vacancia’. Si estuviéramos en una situación normal, es decir, en un pleno ordinario, lo primero que habría que discutir sería la moción de vacancia, eso dice el reglamento. Pero cuando hay un pleno extraordinario que se convoca con una agenda precisa e inmodificable, lo que se va a discutir son las mociones de censura […] Lo que se va a discutir es la censura, no la vacancia”, enfatizó.

No obstante reafirmó su desacuerdo con que los parlamentarios hayan optado por el proceso de censura para sacar a Jerí de la Presidencia, pues, a su parecer, lo correcto sería la vacancia, al tratarse de un jefe de Estado en funciones.

"Mi opinión personal es por la vacancia. Al señor Jerí no se le puede censurar como presidente del Congreso porque él no es presidente del Congreso ahora, es presidente de la república. Es más, la propia moción que han presentado para el pleno extraordinario dice que se le acusa por inconducta funcional realizada el 26 de diciembre de 2025 y 6 de enero del año en curso, es decir, por hechos supuestamente cometidos cuando es presidente de la república, y quieren censurarlo como presidente del Congreso, eso me parece un error", subrayó.

Sin embargo, sostuvo que los congresistas pueden lograr la censura y, en ese caso, como titular del Legislativo, le corresponde acatar la decisión de la mayoría.

"Pueden hacerlo, sí, claro. Una cosa es mi opinión personal, pero otra cosa es lo que tengo que hacer en mi calidad de presidente del Congreso, que es cumplir el reglamento; y si se ha presentado una moción que tiene como único punto discutir la censura, eso es lo que vamos a discutir. Así sea contrario a mi opinión. Yo tengo que cumplir el reglamento, no puedo actuar con parcialidad, tengo que actuar de manera imparcial", indicó.

"Mayoría simple se requiere para la censura, es decir, eventualmente con 40 votos se puede censurar al presidente del Congreso que, en este caso, es presidente de la república. Para mí es un contrasentido que, con una cantidad tan pequeña de votos, pueda derribarse a un presidente de la república. Por eso, se puso explícitamente en la Constitución que se requieren 87 votos para vacar al presidente. Pero, en este caso, la moción dice ‘punto único: censura del señor Jerí’. A eso, me atengo", destacó.

¿Qué pasaría si se decide la censura de José Jerí?

Fernando Rospigliosi indicó también cuál sería el procedimiento a seguir, en caso se decida censurar a José Jerí en el pleno extraordinario "con mayoría simple de los asistentes". Además, remarcó que dicha decisión no alcanzaría a la Mesa Directiva.

"Si se ha censurado al presidente del Congreso, la censura no es a la Mesa Directiva, es al presidente Jerí. Lo que pasaría es que se convoca a la elección del presidente del Congreso que reemplaza al presidente Jerí. Se convoca a una elección para presidente del Congreso, con los trámites reglamentarios. Se presentan candidaturas […] y se vota secretamente. Se elige al presidente del Congreso que, automáticamente, se convierte en presidente de la república", explicó.

No obstante, indicó que, eventualmente, podría presentarse una moción para censurar a toda la Mesa Directiva, pero que ello recién podría abordarse en la legislatura ordinaria que inicia el próximo marzo.

"Podría haber, pero no mañana, porque mañana es exclusivamente para discutir este punto. Hasta el primero de marzo, ahí puede plantearse una moción de censura, ahí empieza la legislatura ordinaria", puntualizó.