'Cumbres borrascosas' debuta con 82 millones de dólares y se convierte en el mejor estreno global del año hasta la fecha

La nueva adaptación del clásico de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell, se convierte en el mejor estreno mundial del año pese a las críticas divididas.

Aunque no ha convencido del todo a la crítica internacional, Cumbres borrascosas, la nueva versión del clásico de Emily Brontë, arrasa en taquilla. La película dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi debutó con 82 millones de dólares a nivel global, convirtiéndose en el mejor estreno mundial del año hasta el momento.

El desempeño fue ligeramente más discreto en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), donde sumó 40 millones de dólares. En el mercado internacional alcanzó 42 millones, según cifras del portal especializado Box Office Mojo. La cinta, que tuvo un presupuesto estimado de 80 millones de dólares, logra así recuperar gran parte de su inversión en su primer fin de semana en cines.

Una versión audaz y sensual del clásico

Dirigida por Fennell, esta nueva adaptación de Cumbres borrascosas (Wuthering Heights, en inglés) reimagina la intensa y tormentosa relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff en la Inglaterra del siglo XVIII.

Se trata del tercer largometraje de la cineasta británica, quien debutó con Promising Young Woman (2020), película por la que obtuvo el Oscar a Mejor Guion Original, y continuó en 2023 con Saltburn.

Emerald Fennell reinterpreta el clásico de Emily Brontë con una mirada moderna y provocadora de 'Cumbres borrascosas'.

¿Quién quedó en segundo lugar en la taquilla?

El segundo puesto fue para GOAT: La cabra que cambió el juego, que debutó con 47,6 millones de dólares a nivel global, incluidos 15,6 millones provenientes del extranjero.

La cinta animada familiar —centrada en un aspirante a campeón de “rugiball”, un deporte ficticio similar al básquet— aún no se ha estrenado en el 40% de los territorios internacionales, lo que abre la puerta a un mayor crecimiento en las próximas semanas.

Con un presupuesto de 80 millones de dólares, el estudio Sony apuesta a que tenga una permanencia sólida en cartelera, similar a otros éxitos animados recientes como ¡Patos!, que terminó superando los 300 millones de dólares globales, y Robot salvaje, que alcanzó 334 millones en todo el mundo.

La película animada narra la historia de Will Harris, una cabra deportista que sueña con convertirse en jugador profesional de rugiball, a pesar de su baja estatura.Fuente: Sony Pictures Animation

Caminos del crimen completa el podio

En tercer lugar se ubicó el thriller policial Caminos del crimen (Crime 101), protagonizado por Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, con 12 millones de dólares en 60 mercados internacionales.

En Estados Unidos, la película —producida por Amazon MGM— sumó 15 millones durante el fin de semana tradicional y un estimado de 17,7 millones hasta el lunes, elevando su recaudación global a 29,7 millones de dólares en cuatro días.

