Docentes y estudiantes fortalecen sus competencias digitales gracias a MentorIA Perú

El programa MentorIA Perú continúa avanzando en el fortalecimiento de las competencias. | Fuente: NEWLINK

Formación docente con impacto en el aula

En su diseño, MentorIA Perú se desarrolla en tres etapas complementarias. La primera contempló la capacitación de 50 facilitadores, de los cuales 30 se encuentran actualmente activos, asegurando la sostenibilidad territorial del proyecto. La segunda etapa estuvo enfocada en la formación docente en fundamentos de la Inteligencia Artificial, aplicaciones para el aula, diseño de proyectos educativos y uso de herramientas digitales, con énfasis en su aplicación pedagógica. La tercera fase, actualmente en ejecución, está orientada a los estudiantes y tiene como meta impactar a más de 50 000 escolares, a través de actividades formativas aplicadas en el aula por los propios docentes capacitados.

Actualmente, el programa ya muestra resultados concretos. Los docentes participantes están integrando herramientas como Code.org en sus clases, diseñando experiencias de aprendizaje alineadas al Currículo Nacional y basadas en IA, además de desarrollar una mirada crítica sobre las oportunidades y desafíos que plantea esta tecnología.

En ese sentido, Rodrigo Mercado, líder de iniciativas de educación de Fundación Kodea, señaló que “todo lo trabajado durante este año consolida a MentorIA Perú como una de las iniciativas del país que promueve el uso significativo de tecnologías emergentes en la educación pública. Su implementación refleja el compromiso conjunto de actores públicos y privados por impulsar la ciudadanía digital y preparar a las nuevas generaciones para desenvolverse en un mundo cada vez más tecnificado”.