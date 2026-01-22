Docentes y estudiantes fortalecen sus competencias digitales gracias a MentorIA Perú

El programa MentorIA Perú continúa avanzando en el fortalecimiento de las competencias digitales de docentes de instituciones educativas públicas en el país. Gracias a la alianza entre Fundación Kodea, Empresarios por la Educación (ExE) y el Ministerio de Educación, la iniciativa busca transformar las aulas públicas mediante el uso pedagógico de la Inteligencia Artificial (IA), impactando directamente en los aprendizajes de miles de estudiantes.
MentorIA Perú es una propuesta formativa gratuita que tiene como propósito fortalecer las competencias digitales docentes y promover la integración de la IA en la planificación y práctica educativa. A la fecha, más de 3000 docentes de Lima Metropolitana, Arequipa y Lambayeque vienen fortaleciendo sus capacidades, y más de 1000 ya han completado satisfactoriamente los módulos virtuales disponibles en la plataforma Aula Kodea.