¿Dónde invertir mi dinero para obtener una tasa de retorno de hasta 28% anual?

Prestamype te presenta dos opciones de inversión para multiplicar tu dinero de forma inteligente con rendimientos atractivos, bajo riesgo y el respaldo de una garantía hipotecaria o un título valor registrado a tu nombre.

¿Estás pensando en invertir, pero aún no sabes qué opción te conviene? Si tienes ahorros que quieres rentabilizar, la reconocida fintech peruana Prestamype te ofrece dos alternativas atractivas: la inversión en préstamos y la inversión en factoring. Ambas brindan tasas de retorno atractivas y cuentan con un riesgo controlado, pues cuentan con el respaldo de una garantía hipotecaria y de un título valor, respectivamente. A continuación, conoce todos los detalles sobre estas opciones de inversión:

1) Inversión en préstamos con garantía hipotecaria

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios y que ofrecen un inmueble en garantía (casa, departamento, local o terreno). A cambio de la inversión, recibes pagos periódicos (mensuales) que incluyen tanto el capital invertido como los intereses ganados.

Con Prestamype, puedes empezar a invertir desde S/18 000 con plazos desde 1 año hasta 6 años. Lo mejor de todo es que el riesgo es bajo, pues la inversión está respaldada por un inmueble que se inscribe en la SUNARP a nombre del inversionista y que vale más de 2 veces el monto prestado.

Estos son los principales beneficios de invertir en préstamos con Prestamype:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Los rendimientos anuales oscilan entre 20% y 25%; en algunas oportunidades incluso logran un retorno de hasta el 28% anual .

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. . Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación completa de cada solicitud.

: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación completa de cada solicitud. Diversificación: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

¿Listo para invertir en préstamos? Rentabiliza tus ahorros y haz crecer tu dinero con Prestamype, empieza AQUÍ.

2) Inversión en factoring

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con la finalidad de obtener ese dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. Dicho adelanto de dinero proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

¿Quién es el responsable de pagarle al inversionista? Es importante mencionar que es el cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos.

Estos son los principales beneficios de invertir en factoring con Prestamype:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir con tan solo $25 o S/100.

: Se puede comenzar a invertir Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, etc.; así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, etc.; así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo bajo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Además, Prestamype realiza una evaluación de los estados financieros de las empresas pagadoras.

Haz trabajar tu dinero invirtiendo en factoring desde tan solo S/100 con Prestamype. De forma sencilla y 100% online. Empieza AQUÍ.

Empieza a invertir con Prestamype

Con más de 8 años de operaciones en el mercado, Prestamype brinda confianza y seguridad: es una empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019) y es participante de CAVALI. Hasta la fecha, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

Para empezar a rentabilizar tu dinero, ingresa aquí: