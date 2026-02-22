Ica: Muere Edward Amoroto, alcalde de Los Aquijes, tras permanecer en UCI por ataque a balazos

Edward Amoroto, alcalde del distrito de Los Aquijes, en Ica, falleció la madrugada de este domingo luego de permanecer tres semanas en cuidados intensivos tras ser atacado a balazos por delincuentes.

Fuentes de RPP pudieron confirmar el deceso del burgomaestre, quien estuvo internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital Regional de Ica tras recibir dos impactos de bala en el tórax y en el abdomen.

Producto de estas heridas, la autoridad local tuvo que ser intervenida quirúrgicamente e incluso se le retiró un riñón por la gravedad. Sin embargo, su proceso de recuperación no fue favorable.

A través de su cuenta de Facebook, Stephano Amoroto, compartió una fotografía con su padre y aseguró que el crimen contra el alcalde no quedaría impune.

“Tarde o temprano caerán los responsables. Tu legado no termina, tu legado recién empieza papá”, escribió.

Atentado contra alcalde

El ataque contra el alcalde de Los Aquijes ocurrió el pasado 31 de enero, cuando se encontraba supervisando obras en la zona conocida como El Huarangal.

Hasta dicho punto llegaron dos delincuentes a bordo de una motocicleta lineal y uno disparó contra el burgomaestre.

Peritos de Criminalística llegaron al lugar para realizar las primeras pesquisas del caso; sin embargo, hasta el momento se desconocen detalles de la investigación, pues la Policía ha indicado que es un caso reservado.