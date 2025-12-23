Últimas Noticias
Encuesta elecciones Lima 2026: intención de voto para senadores, diputados y Parlamento Andino, según Imasolu

Resultados de intención de voto para senadores en Lima Metropolitana, según Imasolu.
La encuesta elecciones Lima 2026 de Imasolu, realizada en diciembre de 2025, presenta los resultados de intención de voto para senadores, diputados y Parlamento Andino, en un contexto de alta fragmentación y presencia de electores indecisos. Más detalles en la siguiente nota.

La más reciente encuesta elecciones Lima 2026, elaborada por IMASOLU S.A.C., ofrece una mirada actualizada del panorama político rumbo a los próximos comicios, tanto en Lima Metropolitana como a nivel nacional.
El estudio analiza la intención de voto 2026 para la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Andino, y muestra un escenario caracterizado por una competencia fragmentada, liderazgos individuales en formación y un alto porcentaje de electores que aún no define su preferencia.

Intención de voto para Diputados por Lima Metropolitana

En la competencia por la Cámara de Diputados, los resultados evidencian una distribución dispersa de las preferencias. Entre los candidatos Lima 2026 con mayor intención de voto figuran Arón Espinoza (Podemos Perú) con 5.00%, seguido por George Forsyth (Somos Perú) con 4.00%. Norma Yarrow (Renovación Popular) y Rennán Espinoza (Somos Perú) registran 3.00% cada uno.

Otros postulantes como Luis Valdez (Alianza para el Progreso) y Rosa María Aranda (Podemos Perú) alcanzan 2.50%, mientras que Cecilia Chacón (Fuerza Popular) obtiene 2.17%. Sigrid Bazán (Alianza Venceremos) y Alfredo Azurín (Somos Perú) registran 2.00%.

Un dato relevante del estudio es que el 42.33% de los encuestados señaló no saber o no opinar, lo que confirma que la intención de voto 2026 para este nivel aún se encuentra en proceso de definición y puede variar conforme avance la campaña.


Imasolu analiza la intención de voto para Diputados por Lima Metropolitana.
Intención de voto para Senadores en Lima y a nivel nacional

Para el Senado por Lima Metropolitana, José Jerí (Somos Perú), quien en noviembre afirmó que no postularía ningún cargo político, concentra la mayor intención de voto con 13.83%. Le siguen Patricia Li (Somos Perú) con 4.33% y Luis Valdez (APP) con 2.50%.

Alejandro Cavero (Avanza País) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) registran 2.33% cada uno, mientras que Miguel Bueno (Libertad Popular) obtiene 1.83%. Judith de la Mata (APRA) y María Jáuregui (Renovación Popular) cierran el grupo con 1.33% y 1.00%, respectivamente.

El porcentaje de No sabe / No opina asciende a 57.17%, lo que refuerza la idea de un electorado aún distante de una decisión definitiva en esta categoría.

En Lima Metropolitana, la carrera al Senado presenta liderazgos en construcción y un alto porcentaje de indecisos.
A nivel nacional, la competencia para el Senado se presenta aún más abierta. José Luna (Podemos Perú) lidera con 8.67%, seguido por Carla García (Partido Aprista Peruano) con 6.00% y César Acuña (Alianza para el Progreso) con 4.47%. Guillermo Aliaga (Somos Perú) alcanza 3.33%, mientras que Patricia Juárez (Fuerza Popular) obtiene 2.83%, Cecilia García (Podemos Perú) 2.67% y Martín Salas (APP) 2.50%.

En este nivel, el 62.54% de los encuestados manifestó no haber definido su preferencia, evidenciando que la visibilidad mediática y el posicionamiento partidario serán determinantes en los próximos meses.

Intención de voto para el Parlamento Andino

El Parlamento Andino es la elección que presenta el mayor grado de desconocimiento e indecisión. En el voto por partidos, Renovación Popular y Fuerza Popular registran 4.00% cada uno, seguidos por Alianza para el Progreso con 3.00%. Podemos Perú y Avanza País alcanzan 2.10%, mientras que Progresemos obtiene 1.00%.

El Parlamento Andino registra el mayor nivel de indecisión electoral, según Imasolu.
En cuanto a candidatos, destacan Jorge Gonzales Oré (Alianza para el Progreso) con 2.58% y José Arriola (Podemos Perú) con 1.92%. Yessica Amuruz (Avanza País), Dick Jaimes (Progresemos) y Maali del Pomar (Renovación Popular) registran porcentajes menores al 1%.

El 85.83% de No sabe / No opina confirma la baja centralidad de esta elección en la agenda pública y un escenario altamente abierto.

Imasolu analiza la intención de voto de los candidatos para el Parlamento Andino.
Análisis complementario

El estudio también analiza el grado de indecisión del electorado rumbo a las elecciones Lima 2026, compara liderazgos tradicionales y figuras emergentes, y evalúa el impacto del retorno a la bicameralidad, así como la relación entre el voto partidario y el voto personal. Para conocer el detalle completo del informe, se puede acceder a la encuesta elecciones Lima 2026 elaborada por IMASOLU.

IMASOLU es una empresa peruana especializada en investigación social, política y de opinión pública, con más de una década de experiencia en el análisis del comportamiento electoral. Sus estudios son difundidos por los principales medios del país y destacan por su rigor metodológico y transparencia.


