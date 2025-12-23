Encuesta elecciones Lima 2026: intención de voto para senadores, diputados y Parlamento Andino, según Imasolu

La más reciente encuesta elecciones Lima 2026, elaborada por IMASOLU S.A.C., ofrece una mirada actualizada del panorama político rumbo a los próximos comicios, tanto en Lima Metropolitana como a nivel nacional.

El estudio analiza la intención de voto 2026 para la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Andino, y muestra un escenario caracterizado por una competencia fragmentada, liderazgos individuales en formación y un alto porcentaje de electores que aún no define su preferencia.

Intención de voto para Diputados por Lima Metropolitana

En la competencia por la Cámara de Diputados, los resultados evidencian una distribución dispersa de las preferencias. Entre los candidatos Lima 2026 con mayor intención de voto figuran Arón Espinoza (Podemos Perú) con 5.00%, seguido por George Forsyth (Somos Perú) con 4.00%. Norma Yarrow (Renovación Popular) y Rennán Espinoza (Somos Perú) registran 3.00% cada uno.

Otros postulantes como Luis Valdez (Alianza para el Progreso) y Rosa María Aranda (Podemos Perú) alcanzan 2.50%, mientras que Cecilia Chacón (Fuerza Popular) obtiene 2.17%. Sigrid Bazán (Alianza Venceremos) y Alfredo Azurín (Somos Perú) registran 2.00%.

Un dato relevante del estudio es que el 42.33% de los encuestados señaló no saber o no opinar, lo que confirma que la intención de voto 2026 para este nivel aún se encuentra en proceso de definición y puede variar conforme avance la campaña.