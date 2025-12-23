Últimas Noticias
Encuesta elecciones Lima 2026: último estudio de IMASOLU revela variaciones en la intención de voto distrital

Resultados de la encuesta de intención de voto distrital en Lima Metropolitana, según el último estudio de IMASOLU correspondiente a diciembre de 2025.
Resultados de la encuesta de intención de voto distrital en Lima Metropolitana, según el último estudio de IMASOLU correspondiente a diciembre de 2025. | Fuente: IMASOLU
B-Content

por B-Content

·

Según la encuesta Lima 2026 de IMASOLU, diciembre 2025, el escenario electoral en Lima Metropolitana comienza a mostrar señales diferenciadas: mientras algunos distritos ya perfilan liderazgos con porcentajes elevados de intención de voto, en otros la dispersión del electorado mantiene abierta la competencia rumbo a las elecciones municipales de 2026.

El más reciente estudio de intención de voto 2026, elaborado por IMASOLU, empresa peruana especializada en investigación social, política y de opinión pública, analiza el posicionamiento de los principales candidatos Lima 2026 en los distritos de la capital y permite identificar tendencias clave en la evolución del voto ciudadano.

Distritos con liderazgos que superan el 35 % de intención de voto

El análisis distrital muestra que algunos territorios ya alcanzan niveles de intención de voto que superan el 35 %, un umbral que suele asociarse a escenarios de liderazgo temprano. En Pachacámac, Elvis Pómez registra el porcentaje más alto del estudio con 60,00 % de intención de voto. A este resultado se suman Surco, donde el candidato promovido por el alcalde Carlos Bruce alcanza 43,43 %, y San Juan de Lurigancho, donde el candidato promovido por el alcalde Jesús Maldonado obtiene 35,14 %.

De acuerdo con la lectura política realizada por IMASOLU, estos resultados estarían vinculados a un fenómeno de arrastre de gestión. La evaluación de las administraciones municipales actuales influiría en la preferencia del electorado hacia candidatos relacionados con dichas gestiones, consolidando escenarios de continuidad en determinados distritos.

Evaluación de Gestión Electoral en distritos de Lima Metropolitana- Diciembre 2025 | Fuente: IMASOLU
Evaluación de Gestión Electoral en distritos de Lima Metropolitana- Diciembre 2025 | Fuente: IMASOLU

Intención de voto dispersa y escenarios abiertos en Lima Metropolitana

El estudio también identifica distritos donde la intención de voto se mantiene fragmentada y ningún candidato logra superar la barrera del 15 %, reflejando un electorado aún en proceso de definición. Este comportamiento se observa en distritos como San Luis, San Borja, San Martín de Porres y Chorrillos, donde la competencia sigue abierta y los márgenes permiten cambios significativos en los próximos meses.

En estos casos, la dispersión del voto evidencia que las preferencias todavía no están consolidadas y que variables como la exposición mediática, las propuestas programáticas y la coyuntura local podrían incidir de manera decisiva conforme avance el calendario electoral rumbo a las elecciones Lima 2026.

Evaluación de Gestión Electoral en distritos de Lima Metropolitana- Diciembre 2025
Evaluación de Gestión Electoral en distritos de Lima Metropolitana- Diciembre 2025 | Fuente: IMASOLU

Ranking distrital y lectura política del estudio

El ranking de candidatos por distrito revela que, en varios casos, los primeros lugares corresponden a postulantes identificados con el oficialismo local o promovidos por las autoridades en funciones. Sin embargo, IMASOLU advierte que en los distritos con porcentajes bajos, incluso pequeñas variaciones en la intención de voto podrían alterar el orden de preferencia, configurando contiendas más competitivas y dinámicas.

Este escenario confirma que, si bien algunos distritos muestran tendencias claras, otros permanecen abiertos a redefiniciones, manteniendo un alto nivel de incertidumbre electoral.

IMASOLU y su rol en el análisis electoral

Con más de una década de trayectoria, IMASOLU se ha consolidado como una de las principales referencias en estudios de opinión pública y análisis electoral en el país. Sus encuestas son difundidas por los principales medios de comunicación y utilizadas por tomadores de decisiones, analistas y ciudadanía interesada en comprender la dinámica política nacional.

En 2019, la consultora fue reconocida como Mejor Encuestadora en los Reed Latino Awards, realizados en Cancún, México, destacando su aporte a la investigación electoral en América Latina.

Los resultados completos del estudio, con el detalle de la intención de voto 2026 por distrito y el ranking de candidatos, pueden revisarse en la encuesta elecciones Lima 2026, fuente oficial del análisis elaborado por IMASOLU.

