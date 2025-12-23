Encuesta elecciones Lima 2026: último estudio de IMASOLU revela variaciones en la intención de voto distrital

Según la encuesta Lima 2026 de IMASOLU, diciembre 2025, el escenario electoral en Lima Metropolitana comienza a mostrar señales diferenciadas: mientras algunos distritos ya perfilan liderazgos con porcentajes elevados de intención de voto, en otros la dispersión del electorado mantiene abierta la competencia rumbo a las elecciones municipales de 2026.

El más reciente estudio de intención de voto 2026, elaborado por IMASOLU, empresa peruana especializada en investigación social, política y de opinión pública, analiza el posicionamiento de los principales candidatos Lima 2026 en los distritos de la capital y permite identificar tendencias clave en la evolución del voto ciudadano.

Distritos con liderazgos que superan el 35 % de intención de voto

El análisis distrital muestra que algunos territorios ya alcanzan niveles de intención de voto que superan el 35 %, un umbral que suele asociarse a escenarios de liderazgo temprano. En Pachacámac, Elvis Pómez registra el porcentaje más alto del estudio con 60,00 % de intención de voto. A este resultado se suman Surco, donde el candidato promovido por el alcalde Carlos Bruce alcanza 43,43 %, y San Juan de Lurigancho, donde el candidato promovido por el alcalde Jesús Maldonado obtiene 35,14 %.

De acuerdo con la lectura política realizada por IMASOLU, estos resultados estarían vinculados a un fenómeno de arrastre de gestión. La evaluación de las administraciones municipales actuales influiría en la preferencia del electorado hacia candidatos relacionados con dichas gestiones, consolidando escenarios de continuidad en determinados distritos.