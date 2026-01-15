Últimas Noticias
Encuesta nacional 2026: Imasolu analiza intención de voto, aprobación presidencial y clima político

Resultados de la encuesta presidencial Perú 2026 sobre intención de voto nacional y opinión pública, diciembre 2025.
Resultados de la encuesta presidencial Perú 2026 sobre intención de voto nacional y opinión pública, diciembre 2025. | Fuente: IMASOLU
La Encuesta Nacional – Diciembre 2025 de Imasolu muestra un escenario electoral fragmentado, con alta indecisión en la intención de voto y una evaluación mayoritariamente favorable del inicio de la gestión presidencial rumbo al 2026.

El panorama político rumbo a las elecciones presidenciales 2026 se presenta aún en construcción. Así lo muestra la Encuesta Nacional – Diciembre 2025, elaborada por Imasoluque analiza la intención de voto presidencial, la preferencia por partidos políticos y la evaluación del inicio de la gestión presidencial, en un contexto marcado por la dispersión del voto y un elevado nivel de ciudadanos indecisos. El estudio, realizado a nivel nacional, permite observar las primeras tendencias del electorado y el posicionamiento inicial de candidaturas y agrupaciones políticas de cara al próximo proceso electoral.

Intención de voto presidencial: múltiples liderazgos y un electorado aún sin definir

Ante un eventual escenario electoral inmediato, la intención de voto presidencial muestra una competencia sin mayorías claras. Rafael López Aliaga encabeza las preferencias con el 12.25%, seguido por Keiko Fujimori con 7.25% y Mario Vizcarra con 5.17%. Más atrás aparecen César Acuña (4.42%), Alfonso López Chau (4.17%) y Alex González (1.83%), quien empieza a figurar dentro del escenario electoral, en un contexto donde varios candidatos se disputan porcentajes cercanos.

Resultados de la encuesta presidencial Perú 2026 sobre intención de voto nacional, diciembre 2025
Resultados de la encuesta presidencial Perú 2026 sobre intención de voto nacional, diciembre 2025 | Fuente: IMASOLU

Sin embargo, uno de los datos más relevantes es el peso del electorado indeciso: 37.91% de los encuestados señala no saber o no opinar, mientras que la opción “Otro” alcanza el 14.25%. Esta combinación confirma que el resultado final dependerá en gran medida de cómo evolucione la campaña y de la capacidad de los candidatos para consolidar apoyos.

Intención de voto presidencial en Perú 2026 por candidato a nivel nacional, Lima e interior, encuesta diciembre 2025
Intención de voto presidencial en Perú 2026 por candidato a nivel nacional, Lima e interior, encuesta diciembre 2025 | Fuente: IMASOLU

Preferencia por partidos políticos: dispersión y ausencia de bloques dominantes

Preferencia por partidos políticos en elecciones presidenciales Perú 2026 según encuesta nacional, diciembre 2025
Preferencia por partidos políticos en elecciones presidenciales Perú 2026 según encuesta nacional, diciembre 2025 | Fuente: IMASOLU

La identificación partidaria refleja una tendencia similar. Renovación Popular lidera con 11.33%, seguida por Fuerza Popular con 7.08%. Más atrás se ubican Alianza para el Progreso (3.50%), Somos Perú (3.42%) y Perú Libre (3.33%), todos con porcentajes relativamente cercanos.

No obstante, la falta de mayorías vuelve a ser protagonista: casi la mitad del electorado (46.92%) no se identifica con ningún partido o no tiene una opinión definida, mientras que 15.83% menciona otras agrupaciones. El resultado evidencia un sistema partidario aún fragmentado y un electorado que no ha definido lealtades claras rumbo a las elecciones 2026.

Balance inicial de la gestión del presidente José Jerí

Aprobación y desaprobación del inicio de gestión del presidente José Jerí según encuesta nacional Perú, diciembre 2025
Aprobación y desaprobación del inicio de gestión del presidente José Jerí según encuesta nacional Perú, diciembre 2025 | Fuente: IMASOLU

La encuesta también evalúa el inicio de la gestión del presidente José Jerí. A nivel nacional, 60.08% de los ciudadanos aprueba su desempeño en esta etapa inicial, frente a un 24.50% que desaprueba.

Un 15.42% señala no tener una opinión formada, lo que sugiere que, si bien existe una mayoría favorable, una parte importante de la población se mantiene expectante respecto a los próximos resultados de la gestión.

El seguimiento mensual de la aprobación presidencial muestra una evolución clara. En octubre, la aprobación se ubicaba en 48.25%, cifra que aumentó de manera significativa en noviembre hasta 61.92%, para luego estabilizarse en 60.08% en diciembre.

Esta tendencia refleja un incremento inicial de respaldo ciudadano y una posterior consolidación, acompañada por una reducción progresiva de la desaprobación en los primeros meses de gobierno.

Evolución de la aprobación del presidente José Jerí desde octubre a diciembre de 2025 según encuesta nacional
Evolución de la aprobación del presidente José Jerí desde octubre a diciembre de 2025 según encuesta nacional | Fuente: IMASOLU

Alcance del mensaje oficial “El Perú a toda máquina”

Nivel de conocimiento de la frase oficial ‘El Perú a toda máquina’ entre la población peruana, encuesta nacional diciembre 2025
Nivel de conocimiento de la frase oficial ‘El Perú a toda máquina’ entre la población peruana, encuesta nacional diciembre 2025 | Fuente: IMASOLU

En el ámbito comunicacional, el estudio midió el nivel de conocimiento de la frase oficial del Ejecutivo: “El Perú a toda máquina”. El mensaje registra un alto nivel de alcance, ya que 64.83% de los encuestados afirma conocerlo, frente a un 35.17% que señala no haber escuchado la frase.

El resultado permite dimensionar la penetración del mensaje presidencial en la opinión pública nacional.

Opinión ciudadana sobre la frase presidencial ‘El Perú a toda máquina’ según encuesta nacional, diciembre 2025
Opinión ciudadana sobre la frase presidencial ‘El Perú a toda máquina’ según encuesta nacional, diciembre 2025 | Fuente: IMASOLU

Opinión ciudadana: percepciones divididas frente al mensaje presidencial

Entre quienes conocen la frase, las opiniones se distribuyen de manera equilibrada. Un 42.03% considera que transmite positividad y energía, mientras que 17.87% opina que no se trata de un mensaje serio. Al mismo tiempo, 40.10% señala que le resulta indiferente y que una frase no define el cumplimiento de las promesas de gobierno.

Las cifras reflejan que, si bien el mensaje es ampliamente reconocido, no constituye un elemento determinante para la evaluación de la gestión presidencial.

Un proceso electoral aún en construcción

Los resultados de la Encuesta Nacional – Diciembre 2025 confirman que el camino hacia las elecciones presidenciales 2026 se desarrolla en un contexto de alta fragmentación política, liderazgos en competencia y un electorado mayoritariamente indeciso.

En este escenario, el seguimiento de la opinión pública se vuelve clave para comprender cómo evolucionan las preferencias ciudadanas y qué factores terminarán influyendo en la definición del voto en los próximos meses.

Ficha técnica de la encuesta nacional Imasolu sobre coyuntura política Perú, diciembre 2025
Ficha técnica de la encuesta nacional Imasolu sobre coyuntura política Perú, diciembre 2025 | Fuente: IMASOLU

Revisa el estudio completo de Imasolu, aquí: https://imasolu.com/portfolio/encuesta-presidencial-2026-intencion-de-voto-nacional-diciembre-2025/

