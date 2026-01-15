Encuesta nacional 2026: Imasolu analiza intención de voto, aprobación presidencial y clima político

La Encuesta Nacional – Diciembre 2025 de Imasolu muestra un escenario electoral fragmentado, con alta indecisión en la intención de voto y una evaluación mayoritariamente favorable del inicio de la gestión presidencial rumbo al 2026.

El panorama político rumbo a las elecciones presidenciales 2026 se presenta aún en construcción. Así lo muestra la Encuesta Nacional – Diciembre 2025, elaborada por Imasolu, que analiza la intención de voto presidencial, la preferencia por partidos políticos y la evaluación del inicio de la gestión presidencial, en un contexto marcado por la dispersión del voto y un elevado nivel de ciudadanos indecisos. El estudio, realizado a nivel nacional, permite observar las primeras tendencias del electorado y el posicionamiento inicial de candidaturas y agrupaciones políticas de cara al próximo proceso electoral.

Intención de voto presidencial: múltiples liderazgos y un electorado aún sin definir

Ante un eventual escenario electoral inmediato, la intención de voto presidencial muestra una competencia sin mayorías claras. Rafael López Aliaga encabeza las preferencias con el 12.25%, seguido por Keiko Fujimori con 7.25% y Mario Vizcarra con 5.17%. Más atrás aparecen César Acuña (4.42%), Alfonso López Chau (4.17%) y Alex González (1.83%), quien empieza a figurar dentro del escenario electoral, en un contexto donde varios candidatos se disputan porcentajes cercanos.