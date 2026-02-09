Últimas Noticias
Savile Holding incorpora tecnología Small Lagoons by Crystal Lagoons en nuevo proyecto inmobiliario

Con una inversión estimada de US$ 40 millones, Julio Canova, CEO de Savile Holding, informó que Ventana Lagoons Resort incorporará lagunas cristalinas sustentables y un hotel Howard Johnson como parte de su desarrollo inmobiliario en Sierra de la Ventana, Argentina. Más detalles en la siguiente nota.

Savile Realty Investments, la división inmobiliaria del grupo empresarial de capitales peruanos Savile Holding, ha marcado un hito estratégico en su expansión regional. Julio Canova, CEO de Savile Holding, anunció que la compañía firmó un contrato con Crystal Lagoons, para su incorporación en el desarrollo Ventana Lagoons Resort, ubicado en Sierra de la Ventana, Argentina.

Este proyecto integral, que contempla una inversión de US$ 40 millones, busca transformar la experiencia residencial y turística de la zona. La implementación de estas lagunas cristalinas no solo aporta un componente visualmente disruptivo en el paisaje natural, sino que actúa como un dinamizador de valor patrimonial para los inversionistas y usuarios finales.

Un nuevo estándar de bienestar y exclusividad

Ventana Lagoons Resort ha sido concebido para un público exigente que prioriza la privacidad y el contacto armónico con espacios abiertos. Según explicó Julio Canova, la integración de tecnología de clase mundial responde a una visión de desarrollo que trasciende lo convencional, consolidando destinos que fusionan diseño de vanguardia con innovación.

“La implementación de Small Lagoons by Crystal Lagoons™ aportará una experiencia única dentro del paisaje natural de la zona, reforzando el posicionamiento del proyecto como una propuesta innovadora, con estándares internacionales, logrando la atracción de inversiones, trabajo y nuevos visitantes a este hermoso lugar”, señaló Julio Canova, CEO de Savile Holding.

El desarrollo contará con la presencia de un hotel bajo la prestigiosa cadena Howard Johnson, lo que fortalecerá el posicionamiento turístico del activo y garantizará una oferta de servicios de alto nivel.


Respaldo y Proyección Internacional

Con esta decisión, Savile Realty Investments reafirma su enfoque en estructurar proyectos inmobiliarios de alto nivel, integrando soluciones de clase mundial que potencian la experiencia del usuario final y fortalecen el valor patrimonial del activo. La contratación de Crystal Lagoons responde a la visión de la compañía de desarrollar conceptos que trascienden lo convencional y consolidan destinos con propuestas diferenciadas en mercados estratégicos de la región.

