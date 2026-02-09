Savile Holding incorpora tecnología Small Lagoons by Crystal Lagoons en nuevo proyecto inmobiliario

Savile Realty Investments, la división inmobiliaria del grupo empresarial de capitales peruanos Savile Holding, ha marcado un hito estratégico en su expansión regional. Julio Canova, CEO de Savile Holding, anunció que la compañía firmó un contrato con Crystal Lagoons, para su incorporación en el desarrollo Ventana Lagoons Resort, ubicado en Sierra de la Ventana, Argentina.
Este proyecto integral, que contempla una inversión de US$ 40 millones, busca transformar la experiencia residencial y turística de la zona. La implementación de estas lagunas cristalinas no solo aporta un componente visualmente disruptivo en el paisaje natural, sino que actúa como un dinamizador de valor patrimonial para los inversionistas y usuarios finales.