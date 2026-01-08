Si invierto S/100 de mi sueldo, ¿qué opciones tengo para obtener una buena rentabilidad?

Ya puedes rentabilizar el dinero de tu sueldo invirtiendo en facturas por cobrar y pagar de empresas reconocidas del Perú. Con Prestamype, invierte en factoring desde S/100 y obtén una rentabilidad atractiva.

¿Sueles separar un monto de tu sueldo para ahorrar? Si tienes S/100 o más, en vez de depositarlos en una cuenta que no te da rentabilidad, podrías empezar a multiplicarlos con una de las mejores opciones del mercado: la inversión en factoring. Esta alternativa es cada vez más popular, pues te permite empezar con pocas cantidades, ver retornos a corto plazo y obtener una rentabilidad atractiva.

El factoring te brinda la posibilidad de invertir en facturas por cobrar y pagar de empresas reconocidas del Perú. Con Prestamype, una de las fintech más grandes del país, puedes empezar con tan solo S/100, lograr retornos de hasta 22% anual, hacer el proceso 100% online y lo mejor es que tu inversión estará respaldada por un título valor registrado en CAVALI.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con el fin de obtener el dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. Dicho adelanto de dinero proviene de personas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno por la inversión.

Si te conviertes en inversionista, el cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring será el encargado de pagarte la factura más los intereses respectivos. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

Con la inversión en factoring puedes hacer crecer esos S/100 de tu sueldo y obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Sin duda, una opción atractiva para incrementar tu dinero en vez de dejarlo empolvado bajo el colchón.

Al invertir en factoring con Prestamype accedes a estos beneficios principales:

● Poco capital de inversión: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

● Rentabilidad atractiva: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

● Plazos de pago: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta los 180 días.

● Diversificación: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

● Riesgo: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

● Experiencia: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones en el mercado y ya se ha posicionado como una marca confiable, segura y con procesos sencillos de realizar.

● Seguridad: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

¿Listo para hacer crecer ese dinero que guardas de tu sueldo? Invierte en factoring de forma sencilla y 100% online AQUÍ.

Regístrate hoy y empieza a generar ingresos

Al invertir en factoring con Prestamype podrás rentabilizar tu dinero de forma segura y con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Esta reconocida fintech peruana ya cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

Para empezar a generar nuevos ingresos debes crearte una cuenta en su plataforma web siguiendo estos 3 simples pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión. Tú decides si retiras tu dinero o si vuelves a invertir.

Invertir en factoring nunca fue tan fácil como con Prestamype. Multiplica ese dinerito de tu sueldo invirtiendo en facturas por cobrar y pagar de empresas reconocidas del Perú y obtén una rentabilidad de hasta 22% anual. Empieza de forma fácil en su web oficial AQUÍ.