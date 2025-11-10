Si tengo S/100 soles, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

Aprovecha el retiro de la AFP o el depósito de la CTS para invertir en factoring con Prestamype, una alternativa con alta rentabilidad, a corto plazo y en la que puedes empezar con solo S/100.

¿Tienes ahorros en tu AFP o estás esperando el depósito de la CTS? Ahora que ya empezó el registro de solicitudes para retirar la AFP y que el Congreso aprobó la liberación del 100% de la CTS, muchos peruanos contarán con dinero extra en las próximas semanas. Antes de pensar en gastarlo, una opción inteligente y cada vez más atractiva es invertir en factoring, una alternativa que te permite rentabilizar tu dinero a corto plazo financiando facturas por cobrar.

Prestamype, una de las Fintech más grandes del país, te ofrece la posibilidad de invertir en factoring con una rentabilidad atractiva de hasta 22% anual, el respaldo de un título valor registrado en CAVALI y lo mejor de todo es que puedes empezar con pocas cantidades: con tan solo S/100 o $25.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con la finalidad de obtener el dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. El adelanto de dinero que reciben proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

En otras palabras, la inversión en factoring consiste en financiar facturas por cobrar emitidas a grandes empresas con el fin de generar un adelanto de liquidez para las pymes. Cuando las facturas son pagadas, recuperas tu inversión más una ganancia: así ayudas a las pymes financieramente y también ganas dinero en el proceso.

¿Quién es el encargado de pagarle al inversionista? El cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más la ganancia respectiva. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

Si estás esperando ese dinero extra que vendrá con el retiro de tu AFP o con la liberación de tu CTS, recuerda que una de las mejores opciones para multiplicarlo es invertir en factoring. Estos son sus principales beneficios:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Seguridad: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Prestamype tiene más de 8 años de operaciones en el mercado. Hasta el momento, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones. Haz crecer tu dinero invirtiendo en factoring AQUÍ.

Regístrate y genera nuevos ingresos

Rentabilizar ese ingreso adicional de tu CTS o de tu AFP es fácil y sencillo con Prestamype. Para empezar a invertir, solo debes crearte una cuenta en su web siguiendo estos pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Utiliza estratégicamente tus ahorros y hazlos crecer invirtiendo en factoring con Prestamype, una alternativa a corto plazo, rentable y con la que puedes empezar con solo S/100. Además, te ofrece la tranquilidad de tener un título valor registrado en CAVALI. Empieza a invertir AQUÍ.