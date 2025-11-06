Si tengo S/25 mil soles guardados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

¿Tienes ahorros y quieres hacerlos crecer? Prestamype, una de las Fintech más grandes del país, te ofrece una gran alternativa: invertir en préstamos con garantía hipotecaria. ¿De qué se trata? Esta opción consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios y que ofrecen un inmueble (casa, departamento, local o terreno) en garantía. A cambio de la inversión, recibes pagos periódicos (mensuales) que incluyen el capital invertido más los intereses ganados.

Beneficios de invertir en préstamos

Invertir en préstamos con garantía hipotecaria es muy rentable y tiene bajo riesgo, ya que te ofrece la tranquilidad de tener el respaldo de un inmueble. Con Prestamype, puedes empezar a invertir desde S/18 000 soles con plazos desde 1 hasta los 6 años. Estos son los principales beneficios:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28% .

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una . Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade. Trayectoria: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones en el mercado. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Prestamype tiene más de 8 años de operaciones en el mercado. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019). Confianza: Hasta la fecha, la Fintech cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

Agenda una reunión y empieza a invertir

Multiplicar tu dinero es seguro y fácil con Prestamype. Accede a retornos competitivos y con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP. Comienza a invertir siguiendo estos simples pasos:

Llena tus datos en solo unos minutos AQUÍ, agenda una reunión con un ejecutivo y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión. Recibirás oportunidades en tu correo, y podrás elegir el préstamo en el cual quieres invertir. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.

Empieza a invertir tus S/25 mil soles con Prestamype y haz crecer tus ahorros. Regístrate hoy mismo en solo unos minutos en la web AQUÍ y accede a una buena rentabilidad con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita a tu nombre en la SUNARP.