Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

SINEACE acredita carreras de la Universidad Autónoma del Perú

La acreditación del SINEACE respalda el compromiso de la Universidad Autónoma del Perú con la formación de profesionales alineados a las exigencias del mercado laboral.
La acreditación del SINEACE respalda el compromiso de la Universidad Autónoma del Perú con la formación de profesionales alineados a las exigencias del mercado laboral. | Fuente: Universidad Autónoma
B-Content

por B-Content

·

Administración de Empresas, Psicología, Contabilidad, Derecho e Ingeniería de Sistemas obtuvieron la acreditación oficial, como parte de un proceso institucional orientado a la mejora continua y al fortalecimiento de la calidad educativa. Más detalles en la siguiente nota.

En un contexto de alta exigencia profesional, contar con una formación de calidad marca la diferencia en un mercado laboral cada vez más competitivo. Bajo esta premisa, la Universidad Autónoma del Perú avanza firme en su estrategia de mejora continua, tras obtener acreditaciones oficiales del SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa).

En esta etapa, cinco programas académicos lograron esta acreditación: Administración de Empresas, Psicología, Contabilidad, Derecho e Ingeniería de Sistemas. Se trata de un paso clave dentro de un proceso institucional que busca extender progresivamente estas acreditaciones a otras carreras, como parte de su enfoque de excelencia educativa.

Un proceso riguroso de evaluación

Las acreditaciones fueron emitidas mediante resoluciones de presidencia del Consejo Superior del SINEACE, tras un exigente proceso técnico que incluyó autoevaluación integral, verificación externa especializada y análisis de evidencias objetivas. En una fase inicial, los programas de Administración de Empresas y Psicología obtuvieron la acreditación; posteriormente se sumaron Contabilidad, Derecho e Ingeniería de Sistemas, ampliando el alcance del sello de calidad hacia áreas clave para el desarrollo económico, social y tecnológico del país.

El modelo de evaluación del SINEACE considera 34 estándares, que abarcan la pertinencia de los objetivos educacionales, la coherencia del plan de estudios, la idoneidad del cuerpo docente, la gestión de la investigación e innovación, la responsabilidad social universitaria, la provisión de servicios de bienestar estudiantil que favorecen la permanencia y el logro académico, así como la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. Cada criterio exige evidencia verificable sobre la capacidad de la universidad para mantener la calidad educativa en el tiempo y responder a las demandas del entorno profesional.

“Este resultado se suma a un trabajo articulado que nuestra casa de estudios viene desarrollando de manera sostenida. Seguiremos avanzando para poder ampliar este reconocimiento a más carreras”, señaló Anthony Alfaro, gerente general de la Universidad Autónoma del Perú.


Las autoridades de la Universidad Autónoma del Perú destacan la acreditación del SINEACE como un hito en el fortalecimiento de la calidad educativa.
Las autoridades de la Universidad Autónoma del Perú destacan la acreditación del SINEACE como un hito en el fortalecimiento de la calidad educativa. | Fuente: Universidad Autónoma

Beneficios concretos para estudiantes y egresados

Para la comunidad universitaria, el impacto de estas acreditaciones es tangible. La formación que reciben está respaldada por estándares nacionales exigentes, lo que se traduce en perfiles de egreso actualizados, procesos académicos sistematizados, laboratorios modernos, acceso a bases de datos especializadas para la investigación y mayores oportunidades de inserción laboral. Para empleadores e instituciones, la acreditación constituye un indicador confiable sobre la calidad del profesional que egresa.

Nancy Cabanillas, directora de Calidad Institucional de la Universidad Autónoma del Perú, explica que estos resultados responden a un trabajo constante de fortalecimiento interno. “El avance en acreditaciones es posible gracias a un Sistema de Gestión de la Calidad que articula métricas educativas, auditorías internas y seguimiento permanente de indicadores. La actualización curricular es continua y se alinea a las tendencias del sector productivo, la transformación digital y las competencias profesionales emergentes”, indicó

Visión estratégica y proyección global

El aseguramiento de la calidad trasciende el ámbito nacional. La carrera de Ingeniería de Sistemas, acreditada por SINEACE, obtuvo la renovación de la acreditación internacional ICACIT, lo que ratifica el cumplimiento de estándares de nivel global y favorece la empleabilidad y la movilidad académica de sus egresados.

En paralelo, y con una visión de internacionalización, la universidad promueve de manera constante el dominio del idioma inglés a través del Educational Partner de Cambridge University Press and Assessment, recurso que permite a los estudiantes acceder a material educativo de alta calidad y fortalecer una competencia clave para el mercado laboral nacional e internacional.

Todos estos esfuerzos institucionales tienen un solo objetivo: garantizar la calidad académica de los más de 28 mil estudiantes y egresados, respaldados por la certificación ISO 9001, que avala la gestión eficiente de los procesos académicos y administrativos. “Este estándar internacional evidencia la solidez operativa del Sistema de Gestión de la Calidad, así como el nivel de madurez alcanzado en la planificación, ejecución y mejora continua de los servicios educativos”, precisó Enrique Vásquez, rector de la Universidad Autónoma del Perú.

Este enfoque integral le ha permitido a la universidad validar su calidad a nivel internacional y ser parte del QS World University Rankings Latin America 2025, uno de los rankings universitarios más relevantes a nivel mundial. “La inclusión en esta medición internacional refleja logros concretos en áreas como calidad académica, reputación institucional y proyección regional”, señaló Nancy Cabanillas.

Compromiso con la educación de calidad

Las acreditaciones otorgadas por SINEACE, junto con los reconocimientos internacionales y certificaciones obtenidas, reflejan coherencia entre el discurso institucional y los resultados. Se trata de un modelo que prioriza la evaluación permanente y la formación de profesionales preparados para enfrentar entornos exigentes, con una clara vocación de servicio a la sociedad.

En esa línea, la Universidad Autónoma del Perú proyecta seguir ampliando el número de programas acreditados, como parte de su estrategia de aseguramiento de la calidad académica y de formación profesional, en beneficio de miles de jóvenes peruanos.

Tags
Universidad Autónoma del Perú SINEACE Educación superior Acreditación Calidad educativa Formación profesional Universidades Perú
Más sobre Publirreportaje

Lo más leído

Últimas noticias