SINEACE acredita carreras de la Universidad Autónoma del Perú

Las autoridades de la Universidad Autónoma del Perú destacan la acreditación del SINEACE como un hito en el fortalecimiento de la calidad educativa. |
Fuente: Universidad Autónoma
Beneficios concretos para estudiantes y egresados
Para la comunidad universitaria, el impacto de estas acreditaciones es tangible. La formación que reciben está respaldada por estándares nacionales exigentes, lo que se traduce en perfiles de egreso actualizados, procesos académicos sistematizados, laboratorios modernos, acceso a bases de datos especializadas para la investigación y mayores oportunidades de inserción laboral. Para empleadores e instituciones, la acreditación constituye un indicador confiable sobre la calidad del profesional que egresa.
Nancy Cabanillas, directora de Calidad Institucional de la Universidad Autónoma del Perú, explica que estos resultados responden a un trabajo constante de fortalecimiento interno. “El avance en acreditaciones es posible gracias a un Sistema de Gestión de la Calidad que articula métricas educativas, auditorías internas y seguimiento permanente de indicadores. La actualización curricular es continua y se alinea a las tendencias del sector productivo, la transformación digital y las competencias profesionales emergentes”, indicó
Visión estratégica y proyección global
El aseguramiento de la calidad trasciende el ámbito nacional. La carrera de Ingeniería de Sistemas, acreditada por SINEACE, obtuvo la renovación de la acreditación internacional ICACIT, lo que ratifica el cumplimiento de estándares de nivel global y favorece la empleabilidad y la movilidad académica de sus egresados.
En paralelo, y con una visión de internacionalización, la universidad promueve de manera constante el dominio del idioma inglés a través del Educational Partner de Cambridge University Press and Assessment, recurso que permite a los estudiantes acceder a material educativo de alta calidad y fortalecer una competencia clave para el mercado laboral nacional e internacional.
Todos estos esfuerzos institucionales tienen un solo objetivo: garantizar la calidad académica de los más de 28 mil estudiantes y egresados, respaldados por la certificación ISO 9001, que avala la gestión eficiente de los procesos académicos y administrativos. “Este estándar internacional evidencia la solidez operativa del Sistema de Gestión de la Calidad, así como el nivel de madurez alcanzado en la planificación, ejecución y mejora continua de los servicios educativos”, precisó Enrique Vásquez, rector de la Universidad Autónoma del Perú.
Este enfoque integral le ha permitido a la universidad validar su calidad a nivel internacional y ser parte del QS World University Rankings Latin America 2025, uno de los rankings universitarios más relevantes a nivel mundial. “La inclusión en esta medición internacional refleja logros concretos en áreas como calidad académica, reputación institucional y proyección regional”, señaló Nancy Cabanillas.
Compromiso con la educación de calidad
Las acreditaciones otorgadas por SINEACE, junto con los reconocimientos internacionales y certificaciones obtenidas, reflejan coherencia entre el discurso institucional y los resultados. Se trata de un modelo que prioriza la evaluación permanente y la formación de profesionales preparados para enfrentar entornos exigentes, con una clara vocación de servicio a la sociedad.
En esa línea, la Universidad Autónoma del Perú proyecta seguir ampliando el número de programas acreditados, como parte de su estrategia de aseguramiento de la calidad académica y de formación profesional, en beneficio de miles de jóvenes peruanos.