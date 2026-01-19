SINEACE acredita carreras de la Universidad Autónoma del Perú

Administración de Empresas, Psicología, Contabilidad, Derecho e Ingeniería de Sistemas obtuvieron la acreditación oficial, como parte de un proceso institucional orientado a la mejora continua y al fortalecimiento de la calidad educativa. Más detalles en la siguiente nota.

En un contexto de alta exigencia profesional, contar con una formación de calidad marca la diferencia en un mercado laboral cada vez más competitivo. Bajo esta premisa, la Universidad Autónoma del Perú avanza firme en su estrategia de mejora continua, tras obtener acreditaciones oficiales del SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa).

En esta etapa, cinco programas académicos lograron esta acreditación: Administración de Empresas, Psicología, Contabilidad, Derecho e Ingeniería de Sistemas. Se trata de un paso clave dentro de un proceso institucional que busca extender progresivamente estas acreditaciones a otras carreras, como parte de su enfoque de excelencia educativa.

Un proceso riguroso de evaluación

Las acreditaciones fueron emitidas mediante resoluciones de presidencia del Consejo Superior del SINEACE, tras un exigente proceso técnico que incluyó autoevaluación integral, verificación externa especializada y análisis de evidencias objetivas. En una fase inicial, los programas de Administración de Empresas y Psicología obtuvieron la acreditación; posteriormente se sumaron Contabilidad, Derecho e Ingeniería de Sistemas, ampliando el alcance del sello de calidad hacia áreas clave para el desarrollo económico, social y tecnológico del país.

El modelo de evaluación del SINEACE considera 34 estándares, que abarcan la pertinencia de los objetivos educacionales, la coherencia del plan de estudios, la idoneidad del cuerpo docente, la gestión de la investigación e innovación, la responsabilidad social universitaria, la provisión de servicios de bienestar estudiantil que favorecen la permanencia y el logro académico, así como la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. Cada criterio exige evidencia verificable sobre la capacidad de la universidad para mantener la calidad educativa en el tiempo y responder a las demandas del entorno profesional.

“Este resultado se suma a un trabajo articulado que nuestra casa de estudios viene desarrollando de manera sostenida. Seguiremos avanzando para poder ampliar este reconocimiento a más carreras”, señaló Anthony Alfaro, gerente general de la Universidad Autónoma del Perú.