Cliver Huamán, el adolescente peruano que convirtió su pasión por el fútbol en una historia que cruzó fronteras

Con 15 años, un celular y mucha disciplina, Cliver Huamán se volvió viral tras narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde afuera del Estadio Monumental. Su historia muestra cómo la pasión y la constancia pueden abrir oportunidades incluso antes de llegar a un espacio profesional. Más detalles en la siguiente nota.

El fútbol suele contarse con estadísticas, goles y títulos. Pero a veces se cuenta mejor con emoción. Así lo demostró Cliver Huamán, conocido en redes como Pol Deportes, un adolescente peruano de 15 años que se volvió viral al narrar, con pura pasión, la final de la Copa Libertadores 2025 desde un lugar cercano al Estadio Monumental de Ate, en Lima.

Según relató, llegó con lo justo: un celular, un trípode y su voz, transmitiendo cada jugada para miles de personas que se conectaron a su entusiasmo. La historia ganó fuerza porque, antes de ese momento, Cliver habría viajado más de 18 horas para cumplir su objetivo.

La final que encendió Lima y el sueño de un adolescente

El partido que narró no era uno más. Se trataba de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, disputada el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima. Mientras miles de hinchas seguían el encuentro por televisión o radio, Cliver encontró su propia manera de vivirlo: narrándolo desde afuera del estadio, pero completamente conectado con lo que ocurría en la cancha. Su transmisión, marcada por la emoción y la espontaneidad, comenzó a circular en redes sociales y rápidamente llamó la atención de un público mucho más amplio.

La repercusión no se quedó en un solo video. Tras hacerse conocido por esa narración, Cliver recibió la oportunidad de debutar en una cabina de transmisión oficial, acompañado por el narrador Peter Arévalo. El paso de relatar con recursos mínimos a formar parte de un espacio profesional transformó su historia en algo más que un momento viral: se convirtió en un ejemplo de cómo la constancia y la pasión pueden abrir puertas incluso cuando el punto de partida parece lejano.

Otros talentos jóvenes que ya están logrando lo que parecía lejano

El caso de Cliver no es aislado. En distintos ámbitos, niños y adolescentes peruanos vienen alcanzando logros que antes parecían reservados para trayectorias mucho más largas. Hyemi de la Cruz, por ejemplo, fue reconocida como tricampeona nacional de ajedrez tras consagrarse en el Campeonato Nacional Impar 2024 con apenas seis años. En el campo académico, Nicolás Velásquez Llacza, de 15 años, obtuvo la medalla de oro en la VIII Olimpiada Mesoamericana de Física, representando al Perú frente a delegaciones de la región. A ellos se suma Mauro Lionel Malca, compositor peruano distinguido en Londres con el Global Child Prodigy Award 2025, tras ser incluido entre los “Top 100 Niños Prodigio”.

Aunque sus caminos son distintos, estas historias comparten un mismo hilo: el talento se construye con dedicación, acompañamiento y perseverancia.

Mirando hacia adelante

Cliver Huamán no levantó una copa en la cancha, pero consiguió algo igualmente valioso: transformar su pasión en una oportunidad concreta. Su recorrido demuestra que tomarse en serio un sueño desde temprano puede abrir escenarios impensados. En un contexto donde muchos jóvenes buscan espacios para desarrollarse, su historia deja una idea clara: no hay una sola forma de llegar al éxito, y tampoco una sola manera de convertir la pasión en parte de una historia personal.