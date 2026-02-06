Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Desde Tacna al mundo: la maestra peruana que ha sido finalista del Global Teacher Prize 2026

Una docente peruana de Tacna fue seleccionada como finalista del Global Teacher Prize 2026, uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial en educación.
Una docente peruana de Tacna fue seleccionada como finalista del Global Teacher Prize 2026, uno de los reconocimientos más importantes a nivel mundial en educación. | Fuente: Andina
B-Content

por B-Content

·

En un país marcado por brechas educativas, una maestra demuestra que la vocación, la constancia y el compromiso pueden cruzar fronteras. Desde un aula pública en Tacna, Mónica Milagros Lanchipa lleva la educación peruana al escenario global.

En Tacna, lejos de los grandes focos mediáticos, una historia de vocación y perseverancia acaba de alcanzar reconocimiento mundial. Mónica Milagros Lanchipa Bergamini, docente de Educación Básica Regular en primaria, ha sido seleccionada como finalista de Global Teacher Prize 2026, uno de los reconocimientos internacionales más importantes que distingue a maestros por sus contribuciones excepcionales a la educación y al aprendizaje de sus estudiantes.  

Con 40 años de trayectoria docente, su labor no se ha medido solo en años, sino en impacto: generaciones de estudiantes formadas bajo una educación que prioriza el pensamiento crítico, la conciencia ambiental y el compromiso ciudadano. 

La maestra inició su carrera pedagógica en la Institución Educativa Mercedes Indacochea y actualmente enseña a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en la Institución Educativa Santísima Niña María, un colegio público femenino de Tacna que atiende a más de mil alumnas. Desde allí, Mónica ha apostado por una educación contextualizada y con propósito, donde aprender también significa entender el entorno y asumir un rol activo como ciudadanas. 

Una trayectoria llena de logros  

Su trayectoria ha sido reconocida previamente a nivel nacional. En 2015, Lanchipa fue ganadora del Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes (CNBPD) con la experiencia titulada “Unidos en defensa de un ambiente sano por la paz”, un proyecto que integró ciencia, ciudadanía y sostenibilidad en el aprendizaje escolar. 

Como reconocimiento a su destacada labor y aporte al sistema educativo nacional, en 2016 fue distinguida con las Palmas Magisteriales, en el grado de Educador, una de las máximas condecoraciones otorgadas por el Estado peruano a la profesión docente. Esta trayectoria sostenida y coherente a lo largo de los años es la que hoy la posiciona como finalista del Global Teacher Prize 2026. 

Más de 97 000 docentes ingresaron a la Carrera Pública Magisterial entre 2024 y 2025, fortaleciendo la estabilidad y profesionalización del magisterio en el país.
Más de 97 000 docentes ingresaron a la Carrera Pública Magisterial entre 2024 y 2025, fortaleciendo la estabilidad y profesionalización del magisterio en el país. | Fuente: Andina

Un sistema que busca fortalecer la calidad docente 

El logro de Mónica Milagros Lanchipa también dialoga con un contexto de transformación en la educación pública peruana. En los últimos años, el país ha fortalecido de la carrera docente a través de procesos basados en el mérito. Entre 2024 y 2025, más de 97 000 docentes ingresaron a la Carrera Pública Magisterial (CPM) tras superar concursos de nombramiento, lo que permitió elevar el porcentaje de maestros nombrados en el país de 51 % a 71 %, garantizando mayor estabilidad y profesionalismo en las aulas. 

Este proceso también ha impulsado el desarrollo profesional continuo. Entre 2023 y 2024, más de 50 000 docentes ascendieron de escala dentro de la CPM, mientras que más de 90 000 maestros ya se encuentran inscritos en un nuevo concurso de ascenso, evidenciando una creciente cultura de mérito en el magisterio peruano. 

El Global Teacher Prize reconoce a educadores cuyo trabajo genera un impacto significativo en sus estudiantes y comunidades a nivel global.
El Global Teacher Prize reconoce a educadores cuyo trabajo genera un impacto significativo en sus estudiantes y comunidades a nivel global. | Fuente: Andina

Un logro que representa mucho más que un premio 

Ser finalista del Global Teacher Prize implica competir con miles de docentes de todo el mundo y, sobre todo, validar que el trabajo cotidiano en el aula puede tener un impacto global. Historias como la de Mónica confirman que el talento peruano existe, resiste y destaca, incluso en contextos adversos. 

Esta historia nos deja un mensaje poderoso y replicable a cada sector del país: Cuando uno nunca deja de creer en lo que hace, se convierte en un agente transformador del país.  

 

Tags
Primero lo Bueno Educación Docentes peruanos Global Teacher Prize 2026 Tacna Ministerio de Educación Carrera Pública Magisterial Meritocracia Educación pública Minedu Mónica Milagros Lanchipa Bergamini
Más sobre Valor Compartido

Lo más leído

Últimas noticias