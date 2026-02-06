Desde Tacna al mundo: la maestra peruana que ha sido finalista del Global Teacher Prize 2026

En un país marcado por brechas educativas, una maestra demuestra que la vocación, la constancia y el compromiso pueden cruzar fronteras. Desde un aula pública en Tacna, Mónica Milagros Lanchipa lleva la educación peruana al escenario global.

En Tacna, lejos de los grandes focos mediáticos, una historia de vocación y perseverancia acaba de alcanzar reconocimiento mundial. Mónica Milagros Lanchipa Bergamini, docente de Educación Básica Regular en primaria, ha sido seleccionada como finalista de Global Teacher Prize 2026, uno de los reconocimientos internacionales más importantes que distingue a maestros por sus contribuciones excepcionales a la educación y al aprendizaje de sus estudiantes.

Con 40 años de trayectoria docente, su labor no se ha medido solo en años, sino en impacto: generaciones de estudiantes formadas bajo una educación que prioriza el pensamiento crítico, la conciencia ambiental y el compromiso ciudadano.

La maestra inició su carrera pedagógica en la Institución Educativa Mercedes Indacochea y actualmente enseña a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en la Institución Educativa Santísima Niña María, un colegio público femenino de Tacna que atiende a más de mil alumnas. Desde allí, Mónica ha apostado por una educación contextualizada y con propósito, donde aprender también significa entender el entorno y asumir un rol activo como ciudadanas.

Una trayectoria llena de logros

Su trayectoria ha sido reconocida previamente a nivel nacional. En 2015, Lanchipa fue ganadora del Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes (CNBPD) con la experiencia titulada “Unidos en defensa de un ambiente sano por la paz”, un proyecto que integró ciencia, ciudadanía y sostenibilidad en el aprendizaje escolar.

Como reconocimiento a su destacada labor y aporte al sistema educativo nacional, en 2016 fue distinguida con las Palmas Magisteriales, en el grado de Educador, una de las máximas condecoraciones otorgadas por el Estado peruano a la profesión docente. Esta trayectoria sostenida y coherente a lo largo de los años es la que hoy la posiciona como finalista del Global Teacher Prize 2026.