Alejandra Molina, joven peruana brilla en lista Forbes 30 Under 30

El reconocimiento internacional a Alejandra Molina reconoce el talento joven peruano que destaca fuera del país y refleja el potencial de una generación que construye oportunidades en contextos altamente competitivos. Más detalles en la siguiente nota.

La peruana Alejandra Molina ha sido incluida por la revista Forbes en su prestigiosa lista “30 Under 30” de Estados Unidos, que reconoce a jóvenes menores de 30 años por su impacto, liderazgo e innovación en distintas áreas profesionales.

Este listado reúne a perfiles emergentes que están marcando una diferencia significativa en sectores como tecnología, educación, impacto social y liderazgo, y es considerado una de las plataformas más influyentes para visibilizar a las nuevas generaciones que transforman su entorno.

¿ Qué es la lista Forbes 30 Under 30?

La lista Forbes 30 Under 30 distingue anualmente a jóvenes que, antes de cumplir los 30 años, han demostrado una combinación sobresaliente de talento, visión estratégica y resultados concretos.

En el caso de la edición de Estados Unidos, los seleccionados son evaluados por su trayectoria profesional, impacto medible y capacidad de generar cambios positivos en su sector o comunidad, lo que convierte a este reconocimiento en uno de los más competitivos y valorados a nivel global.

Alejandra Molina: liderazgo joven con impacto social

En la más reciente edición de este listado en Estados Unidos, una joven peruana logró destacar entre cientos de postulantes de todo el mundo. Se trata de Alejandra Molina, cuya carrera está marcada por el liderazgo juvenil y el impacto social, con experiencia en iniciativas vinculadas a educación, participación cívica y desarrollo de jóvenes en contextos multiculturales.

Su inclusión en Forbes se suma a otros reconocimientos internacionales, entre ellos su participación en redes de liderazgo asociadas a la UNESCO, donde fue seleccionada para integrar espacios de articulación juvenil en más de una decena de países. Su perfil combina formación académica, trabajo en campo y representación internacional, consolidando una trayectoria comprometida con el cambio social y la proyección global.