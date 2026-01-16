Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alejandra Molina, joven peruana brilla en lista Forbes 30 Under 30

Alejandra Molina fue incluida en la lista Forbes 30 Under 30 de Estados Unidos, que reconoce a jóvenes líderes por su impacto y proyección internacional.
Alejandra Molina fue incluida en la lista Forbes 30 Under 30 de Estados Unidos, que reconoce a jóvenes líderes por su impacto y proyección internacional. | Fuente: Andina
B-Content

por B-Content

·

El reconocimiento internacional a Alejandra Molina reconoce el talento joven peruano que destaca fuera del país y refleja el potencial de una generación que construye oportunidades en contextos altamente competitivos. Más detalles en la siguiente nota.

La peruana Alejandra Molina ha sido incluida por la revista Forbes en su prestigiosa lista “30 Under 30” de Estados Unidos, que reconoce a jóvenes menores de 30 años por su impacto, liderazgo e innovación en distintas áreas profesionales. 

 Este listado reúne a perfiles emergentes que están marcando una diferencia significativa en sectores como tecnología, educación, impacto social y liderazgo, y es considerado una de las plataformas más influyentes para visibilizar a las nuevas generaciones que transforman su entorno. 

¿Qué es la lista Forbes 30 Under 30? 

 La lista Forbes 30 Under 30 distingue anualmente a jóvenes que, antes de cumplir los 30 años, han demostrado una combinación sobresaliente de talento, visión estratégica y resultados concretos. 

En el caso de la edición de Estados Unidos, los seleccionados son evaluados por su trayectoria profesional, impacto medible y capacidad de generar cambios positivos en su sector o comunidad, lo que convierte a este reconocimiento en uno de los más competitivos y valorados a nivel global. 

Alejandra Molina: liderazgo joven con impacto social 

 En la más reciente edición de este listado en Estados Unidos, una joven peruana logró destacar entre cientos de postulantes de todo el mundo. Se trata de Alejandra Molina, cuya carrera está marcada por el liderazgo juvenil y el impacto social, con experiencia en iniciativas vinculadas a educación, participación cívica y desarrollo de jóvenes en contextos multiculturales. 

 Su inclusión en Forbes se suma a otros reconocimientos internacionales, entre ellos su participación en redes de liderazgo asociadas a la UNESCO, donde fue seleccionada para integrar espacios de articulación juvenil en más de una decena de países. Su perfil combina formación académica, trabajo en campo y representación internacional, consolidando una trayectoria comprometida con el cambio social y la proyección global. 

El nombre de Alejandra Molina figura entre los jóvenes líderes reconocidos por Forbes en Estados Unidos, reflejando el talento peruano que destaca a nivel global.
El nombre de Alejandra Molina figura entre los jóvenes líderes reconocidos por Forbes en Estados Unidos, reflejando el talento peruano que destaca a nivel global. | Fuente: Andina

Talento joven peruano que destaca más allá de las fronteras 

Este reconocimiento cobra especial relevancia en un contexto marcado por la migración. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 2024, más de 3 millones 500 mil peruanos viven en el extranjero, enfrentando desafíos adicionales para acceder a oportunidades, competir en entornos exigentes y lograr visibilidad profesional. El 68,9 % de los peruanos que emigraron tenía entre 15 y 49 años, y Estados Unidos concentra el 30,4 % de esta población, seguido por España, Argentina, Chile e Italia. 

 En ese escenario, destacar en espacios como Forbes no solo representa un logro individual, sino también una señal del potencial que la juventud peruana puede ofrecer fuera del país. 

Mirando hacia adelante 

La presencia de una peruana en la lista Forbes 30 Under 30 de Estados Unidos invita a mirar con mayor atención el talento joven y su capacidad de generar impacto a nivel global. 

Historias como la de Alejandra Molina demuestran que la preparación, la disciplina y el compromiso social pueden abrir puertas en los espacios más exigentes del mundo, y refuerzan la idea de que el talento peruano sigue dejando huella más allá de nuestras fronteras. 

Tags
Talento peruano jóvenes líderes Forbes 30 Under 30 peruanos en el exterior liderazgo juvenil Historias que inspiran Educación Alejandra Molina Impacto social Primero lo Bueno PLB UNESCO Visión Estratégica 1671846
Más sobre Valor Compartido

Lo más leído

Últimas noticias