Desde los Andes hasta Europa: Antonio Paucar y el arte peruano que hoy dialoga con el mundo

El artista peruano Antonio Paucar fue galardonado con el Premio Artes Mundi 11, una de las distinciones más importantes del arte contemporáneo con enfoque social y político en Europa. El premio, otorgado en Gales, Reino Unido, está dotado con 40 000 libras esterlinas y reconoce a creadores cuya obra genera reflexión sobre problemáticas globales.
Artes Mundi no es un premio temático ni regional: convoca artistas de distintos continentes y selecciona propuestas con fuerte impacto conceptual. Haber obtenido este reconocimiento posiciona a Paucar dentro de un circuito internacional de alto nivel, junto a creadores que trabajan desde el arte como herramienta crítica.