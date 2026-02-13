Desde los Andes hasta Europa: Antonio Paucar y el arte peruano que hoy dialoga con el mundo

Obra de Antonio Paucar presentada en Artes Mundi 11, donde el uso de textiles andinos y elementos performáticos construye una reflexión visual sobre territorio, identidad y transformación del paisaje.

La propuesta de Antonio Paucar

Nacido en Huancayo en 1973, Antonio Paucar desarrolla una práctica artística que integra performance, escultura textil y video. Su obra parte de saberes ancestrales andinos y los traslada a un lenguaje contemporáneo que reflexiona sobre territorio, memoria colectiva y extractivismo.

En la edición 11 del Premio Artes Mundi, su trabajo fue seleccionado junto al de otros cinco artistas internacionales y forma parte de una exposición colectiva que se presenta en el Amgueddfa Cymru–National Museum Cardiff hasta el 1 de marzo. Esta muestra reúne las propuestas finalistas del certamen y constituye uno de los ejes centrales del programa cultural del premio.

Además de la exhibición colectiva, cada artista cuenta con presentaciones individuales en sedes asociadas ubicadas en las ciudades galesas de Llandudno, Aberystwyth, Swansea y Cardiff, ampliando así el alcance territorial y la visibilidad de las obras en distintos espacios culturales del país.

El jurado destacó la manera en que Paucar entrelaza identidad andina y crisis ambiental, conectando experiencias locales con debates globales sobre sostenibilidad y responsabilidad ecológica. Desde los textiles hasta los gestos performáticos, su trabajo construye una pregunta potente: ¿cómo habitamos el paisaje sin romperlo?