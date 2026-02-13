Últimas Noticias
Desde los Andes hasta Europa: Antonio Paucar y el arte peruano que hoy dialoga con el mundo

Icpna
B-Content

por B-Content

·

El reconocimiento internacional distingue una propuesta artística que reflexiona sobre el impacto ambiental y la relación entre territorio, memoria y cultura. Su trabajo se suma a una creciente corriente de arte con conciencia ecológica. Más detalles en la siguiente nota.

El artista peruano Antonio Paucar fue galardonado con el Premio Artes Mundi 11, una de las distinciones más importantes del arte contemporáneo con enfoque social y político en Europa. El premio, otorgado en Gales, Reino Unido, está dotado con 40 000 libras esterlinas y reconoce a creadores cuya obra genera reflexión sobre problemáticas globales. 

Artes Mundi no es un premio temático ni regional: convoca artistas de distintos continentes y selecciona propuestas con fuerte impacto conceptual. Haber obtenido este reconocimiento posiciona a Paucar dentro de un circuito internacional de alto nivel, junto a creadores que trabajan desde el arte como herramienta crítica. 

Obra de Antonio Paucar presentada en Artes Mundi 11, donde el uso de textiles andinos y elementos performáticos construye una reflexión visual sobre territorio, identidad y transformación del paisaje.

La propuesta de Antonio Paucar 

Nacido en Huancayo en 1973, Antonio Paucar desarrolla una práctica artística que integra performance, escultura textil y video. Su obra parte de saberes ancestrales andinos y los traslada a un lenguaje contemporáneo que reflexiona sobre territorio, memoria colectiva y extractivismo. 

En la edición 11 del Premio Artes Mundi, su trabajo fue seleccionado junto al de otros cinco artistas internacionales y forma parte de una exposición colectiva que se presenta en el Amgueddfa Cymru–National Museum Cardiff hasta el 1 de marzo. Esta muestra reúne las propuestas finalistas del certamen y constituye uno de los ejes centrales del programa cultural del premio. 

Además de la exhibición colectiva, cada artista cuenta con presentaciones individuales en sedes asociadas ubicadas en las ciudades galesas de Llandudno, Aberystwyth, Swansea y Cardiff, ampliando así el alcance territorial y la visibilidad de las obras en distintos espacios culturales del país. 

El jurado destacó la manera en que Paucar entrelaza identidad andina y crisis ambiental, conectando experiencias locales con debates globales sobre sostenibilidad y responsabilidad ecológica. Desde los textiles hasta los gestos performáticos, su trabajo construye una pregunta potente: ¿cómo habitamos el paisaje sin romperlo? 

artesmundi.org

Más que un reconocimiento individual 

Este reconocimiento no solo consolida la trayectoria de Antonio Paucar. También amplía la presencia del arte peruano contemporáneo en escenarios internacionales de alto prestigio. 

Y hay un gesto que lo hace aún más significativo: el artista anunció que destinará parte del premio a impulsar un espacio cultural en su región de origen. Es decir, el reconocimiento no termina en Europa; regresa a casa. 

En tiempos donde la crisis ambiental exige nuevas narrativas, propuestas como la suya demuestran que la memoria, la identidad y el arte pueden convertirse en herramientas de conciencia y transformación. 

Desde los Andes hasta Gales, la obra de Paucar confirma algo poderoso: cuando una historia está profundamente arraigada en su territorio, puede resonar en cualquier parte del mundo. 

