Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cuatro medallas de oro: historias que reflejan el buen momento del deporte nacional

Perú viene sumando medallas y títulos en competencias internacionales, consolidando un crecimiento deportivo visible desde 2024
Perú viene sumando medallas y títulos en competencias internacionales, consolidando un crecimiento deportivo visible desde 2024 | Fuente: Composición/RPP
B-Content

por B-Content

·

Resultados que trascienden disciplinas. Surf, para atletismo, billar y esgrima suman medallas de oro para el país y reflejan un ciclo de crecimiento sostenido, impulsado por talento, perseverancia y mayor respaldo al alto rendimiento. Descubre más detalles en la siguiente nota.

El deporte peruano vive uno de sus mejores momentos, triunfos que nos ha brindado una mayor visibilidad internacional. El 2024 fue calificado por el Ministerio de Educación como un año dorado” para el deporte nacional, tras la obtención de 1,844 medallas en competencias internacionales, de las cuales 511 fueron de oro, 577 de plata y 756 de bronce, logradas por delegaciones peruanas en distintas disciplinas. 

Ese impulso no se detuvo. Durante 2025, atletas nacionales han vuelto a subir a lo más alto del podio en campeonatos mundiales y eventos multidisciplinarios, confirmando una tendencia alentadora para el alto rendimiento peruano. 

En disciplinas tan diversas como el surf, el para atletismo, el billar y la esgrima, el Perú ha sumado medallas de oro que reflejan no solo el talento individual, sino también procesos de preparación más sostenidos y un mayor respaldo al deporte de alto nivel.  

¿Qué atletas se han destacado este 2025? 

Olas que hacen historia: Vania Torres, campeona mundial 

El Perú volvió a mirar al mar con orgullo. Vania Torres se consagró campeona en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, al obtener el primer lugar en la modalidad SUP Surf, en un torneo realizado en Playa Sunzal, El Salvador. 

Su triunfo confirma que el talento peruano puede competir, y ganar, en escenarios de élite, en deportes que exigen técnica, fortaleza mental y una preparación constante. 

Vania Torres ganó medalla de oro en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, consolidando al Perú en la élite del surf internacional.
Vania Torres ganó medalla de oro en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, consolidando al Perú en la élite del surf internacional. | Fuente: Facebook/Vania Torres

Pista y coraje: Neri Mamani y un oro histórico en para atletismo 

La bandera peruana también flameó en lo más alto gracias a Neri Mamani Quispe, quien logró un resultado histórico al darle al país su primer oro en un Mundial de Para Atletismo 2025. Su desempeño se ha convertido en un referente del paradeporte nacional, demostrando cómo la disciplina y la perseverancia abren camino a la representación internacional y al desarrollo personal.  

Un triunfo que amplía el camino del deporte inclusivo en el país. 

Neri Mamani Quispe logró un hito para el deporte nacional al conquistar el primer oro peruano en un Mundial de Para Atletismo.
Neri Mamani Quispe logró un hito para el deporte nacional al conquistar el primer oro peruano en un Mundial de Para Atletismo. | Fuente: paralympics.org

Precisión y temple: oro en billar para Gerson Martínez 

El billar peruano se sumó a la lista de logros con Gerson Martínez, quien alcanzó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.  

En una disciplina donde cada punto se construye con estrategia y control emocional, su victoria refleja que el alto rendimiento también se forja fuera de los deportes más mediáticos. 

Gerson Martínez suma oro para el Perú en billar durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.
Gerson Martínez suma oro para el Perú en billar durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. | Fuente: Facebook/ Gerson Martinez Pool Player

Espada dorada: María Luisa Doig y el oro en esgrima 

En esgrima, María Luisa Doig consiguió la medalla de oro en espada individual femenina en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, sumando otro resultado clave para el Team Perú. 

La esgrimista peruana se coronó tras vencer en un intenso combate a la paraguaya Gabriela Viveros, por 14-9, en el Polideportivo 1 de la Videna, en una final marcada por la precisión, la táctica y la fortaleza mental. 

Su triunfo reafirma la presencia peruana en disciplinas que combinan técnica y procesos de preparación más sostenidos. Tras la competencia, Doig expresó su emoción por el logro alcanzado: 

“Estoy muy emocionada. Para mí siempre es un honor representar al país. Tenía un gran compromiso y lo cumplí. Esta medalla va dedicada a mis abuelos y, en especial, a mi abuela. Me faltaba un oro en unos Juegos Bolivarianos y lo pude lograr. Defendí con garra hasta el final”. 

María Luisa Doig se coronó campeona en espada femenina tras un intenso combate en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.
María Luisa Doig se coronó campeona en espada femenina tras un intenso combate en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025. | Fuente: Andina

Más respaldo para sostener el alto rendimiento 

Es importante señalar que, estos resultados se dan en un contexto de mayor impulso institucional. El Ministerio de Educación anunció el programa Ciclo Olímpico 2025–2028, que busca asegurar apoyo económico continuo para deportistas y paradeportistas de alto rendimiento, con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. 

El objetivo es que el talento deportivo no dependa solo del esfuerzo individual, sino también de condiciones que permitan entrenar, competir y recuperarse con continuidad. 

Olas, pista, mesa y espada muestran que el alto rendimiento peruano se construye con preparación, confianza y oportunidades reales, y dejan un mensaje claro para las nuevas generaciones: hay múltiples caminos para representar al país y alcanzar lo más alto. 

Tags
Primero lo Bueno Deporte peruano Alto rendimiento Team Perú Juegos Bolivarianos Paratletismo Surf peruano Esgrima PLB 1668584
Más sobre Valor Compartido

Lo más leído

Últimas noticias