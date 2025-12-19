Cuatro medallas de oro: historias que reflejan el buen momento del deporte nacional

Resultados que trascienden disciplinas. Surf, para atletismo, billar y esgrima suman medallas de oro para el país y reflejan un ciclo de crecimiento sostenido, impulsado por talento, perseverancia y mayor respaldo al alto rendimiento. Descubre más detalles en la siguiente nota.

El deporte peruano vive uno de sus mejores momentos, triunfos que nos ha brindado una mayor visibilidad internacional. El 2024 fue calificado por el Ministerio de Educación como un “año dorado” para el deporte nacional, tras la obtención de 1,844 medallas en competencias internacionales, de las cuales 511 fueron de oro, 577 de plata y 756 de bronce, logradas por delegaciones peruanas en distintas disciplinas.

Ese impulso no se detuvo. Durante 2025, atletas nacionales han vuelto a subir a lo más alto del podio en campeonatos mundiales y eventos multidisciplinarios, confirmando una tendencia alentadora para el alto rendimiento peruano.

En disciplinas tan diversas como el surf, el para atletismo, el billar y la esgrima, el Perú ha sumado medallas de oro que reflejan no solo el talento individual, sino también procesos de preparación más sostenidos y un mayor respaldo al deporte de alto nivel.

¿Qué atletas se han destacado este 2025?

Olas que hacen historia: Vania Torres, campeona mundial

El Perú volvió a mirar al mar con orgullo. Vania Torres se consagró campeona en el ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025, al obtener el primer lugar en la modalidad SUP Surf, en un torneo realizado en Playa Sunzal, El Salvador.

Su triunfo confirma que el talento peruano puede competir, y ganar, en escenarios de élite, en deportes que exigen técnica, fortaleza mental y una preparación constante.