La NASA y el Vaticano colaborarán para una misión espacial: analizar muestras de un asteroide

La NASA y la Ciudad del Vaticano, sede central de la Iglesia Católica Romana, tendrán una colaboración especial para la misión de recojo de las muestras del asteroide Bennu, la cual se ejecutará en solo algunos días.

Desde el cónclave religioso, un especialista llamado Robert J. Macke, curador de meteoritos del Vaticano, brindará un dispositivo personalizado capaz de contener y analizar las rocas que serán analizadas por la agencia espacial.

Religión y ciencia de la mano

La NASA envió hace tres años una sonda llamada OSIRIS-Rex al asteroide Bennu con la finalidad de recolectar muestras y traerlos a la Tierra para su posterior estudio, el cual podría ayudar a entender la formación del universo.

En el camino, los científicos se dieron cuenta que Bennu, a diferencia de lo que pensaban, tenía una superficie que trabajaba como una piscina de pelotas de plástico.

"Resulta que las partículas que componen el exterior de Bennu están tan sueltas y ligeramente unidas entre sí que si una persona pisara sentiría muy poca resistencia, como si se metiera en un hoyo de bolas de plástico típico de los parques para niños", explicó la NASA en una publicación.

Ahora OSIRIS-Rex está cerca de llegar a la Tierra y lanzar en una cápsula especial dichas muestras para que inicien las investigaciones en la Tierra. Aquí es donde ingresa el religioso.

El jesuista es uno de los principales especialistas en el mundo para poder estudiar estas rocas en cuanto a densidad y porosidad. Se cree que la Iglesia Católica posee alrededor de 1200 unidades, muchas de las cuales han sido analizadas por Macke.

"No veo ningún conflicto entre la fe y la ciencia", dijo Macke, conocido por muchos colegas simplemente como el Hermano Bob a Mashable. "Hay personas que interpretan las Escrituras literalmente, y eso no es hacer justicia a las Escrituras. Si miras, por ejemplo, la historia del Génesis, no es un libro de recetas para la creación. No es realmente una historia. Su intención era ser una historia para expresar una verdad fundamental".

El especialista asegura amar el espacio desde muy pequeño, lo que le llevó a estudiar al MIT para estudiar astrofísica y luego a la Universidad de Washington para participar de grupos de investigación del cosmos.

Posteriormente se volvió a la vida religiosa. Se unió a la Compañía de Jesús, una orden católica romana de sacerdotes y hermanos fundada hace medio milenio.

Sin embargo, en el camino no perdió la vocación y ayudado del hermano Consolgmano, actual director del Observatorio Espacial del Vaticano, se unió a la investigación desde la religión.

Su apoyo a la NASA

Robert J. Macke ha diseñado un dispositivo personalizado que cabe dentro de la guantera donde los científicos manipularán la muestra.

A los pocos días de la llegada de OSIRIS-Rex, el jesuita dejará Castel Gandolfo, donde el Papa a veces pasa el verano, y se dirigirá al Centro Espacial Johnson en Houston. Allí ayudará a los científicos a utilizar su picnómetro, un instrumento para medir la densidad de pequeños granos de grava. A través de estas mediciones, la NASA espera llegar al fondo de las misteriosas rocas de Bennu.

"Realmente esperamos poder utilizar esta medición de porosidad para ayudarnos a identificar los dos tipos principales de rocas que vimos en la superficie, porque de lo contrario podría ser bastante difícil", dijo. "Estamos hablando de rocas que tenían, en algunos casos, decenas o cientos de metros. Y pronto estaremos observando partículas del tamaño de un centímetro".

Curiosamente, aunque la NASA pagó las piezas para fabricar el picnómetro, no pagará nada a Macke debido a las creencias de los jesuitas.

"No creo que estaría completo como persona si sólo hiciera una cosa o la otra", refirió el religioso. "Necesito la oración para sentir mi trabajo, y necesito que mi trabajo me dé algo por qué orar".

Está previsto que OSIRIS-Rex llegue a la Tierra el 24 de septiembre en el desierto de Utah.