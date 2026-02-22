BAFTA 2026: fecha, hora y dónde ver EN VIVO la ceremonia de la Academia Británica

La temporada de premios entra en su recta decisiva y los BAFTA 2026 ya calientan motores. La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión celebrará este domingo su edición 79 en Londres, una gala que reunirá a grandes estrellas del cine y que vuelve a perfilarse como antesala clave de los próximos Premios Oscar en marzo.
Las películas Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, y Pecadores, de Ryan Coogler, lideran la competencia este año. La primera encabeza con 14 nominaciones, mientras que la segunda suma 13 menciones. Más atrás aparecen Hamnet y Marty Supremo, con once candidaturas cada una; Frankenstein y Valor sentimental, con ocho; y I Swear y Bugonia, con cinco.
A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para seguir en vivo los BAFTA 2026.
Los récords en los BAFTA 2026
Con sus 14 nominaciones, Una batalla tras otra se convierte en la película con mayor número de candidaturas en la carrera de Paul Thomas Anderson en los BAFTA. Por su parte, Ryan Coogler consolida su posición entre los directores más influyentes del momento al dominar tanto categorías principales como técnicas.
Otro de los nombres que da que hablar es el de Chase Infiniti, quien a sus 25 años obtuvo doble mención: fue nominada a Mejor Actriz y también figura en la lista del Premio a la Estrella Emergente. En el ámbito de estudios, Warner Bros. superó las 30 nominaciones acumuladas en un solo año gracias a Pecadores y Una batalla tras otra.
¿Cuándo y dónde se realizan los BAFTA 2026?
La edición 79 de los BAFTA se celebrará este domingo 22 de febrero en el icónico Royal Festival Hall, a orillas del río Támesis, en Londres.
¿Dónde ver los BAFTA 2026 EN VIVO?
En el Reino Unido, la gala se transmitirá por BBC One y BBC iPlayer. A nivel internacional, podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de los BAFTA y por señales como TNT y la plataforma HBO Max.
¿A qué hora empiezan los BAFTA 2026?
La ceremonia principal comenzará a las 2 p.m. (hora peruana), mientras que la alfombra roja arrancará dos horas antes con la llegada de las estrellas. En el Reino Unido, la transmisión televisiva iniciará a las 7 p.m. (hora local).
Horarios en Latinoamérica:
- 1 p.m.: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
- 2 p.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Panamá
- 4 p.m.: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil
¿Quién conducirá los BAFTA 2026?
La edición 79 de los BAFTA será presentada por primera vez por Alan Cumming, recordado por películas como Nicholas Nickleby, Burlesque y X-Men 2, donde dio vida a Nightcrawler. El actor escocés asume el rol de anfitrión tras las ceremonias conducidas por David Tennant en 2024 y 2025, y promete una gala con humor, elegancia y momentos memorables.
Lista confirmada de presentadores de los BAFTA 2026
Días atrás, la Academia Británica confirmó la presencia de Paddington, el osito peruano que ha conquistado la literatura, el cine y el teatro, en los BAFTA 2026 como uno de los presentadores. La ceremonia también contará con la participación de artistas y figuras del entretenimiento como:
Aaron Pierre
Aimee Lou Wood
Alicia Vikander
Alia Bhatt
Bryan Cranston
Cillian Murphy
David Jonsson
Delroy Lindo
Emily Watson
Erin Doherty
Ethan Hawke
Gillian Anderson
Glenn Close
Hannah Waddingham
Karen Gillan
Kate Hudson
Kathryn Hahn
Kerry Washington
Little Simz
Maggie Gyllenhaal
Mia McKenna-Bruce
Michael B. Jordan
Miles Caton
Milly Alcock
Minnie Driver
Monica Bellucci
Noah Jupe
Olivia Cooke
Patrick Dempsey
Regé-Jean Page
Riz Ahmed
Sadie Sink
Stellan Skarsgård
Stormzy
Warwick Davis
¿Quiénes se presentarán en vivo en los BAFTA 2026?
En el apartado musical, la ceremonia incluirá la primera interpretación fuera de Estados Unidos de Golden, tema de la película animada Las guerreras K-pop, además de un homenaje especial a Barbra Streisand durante el segmento In Memoriam.
La lista completa de nominados al BAFTA 2026
Mejor Película
- Hamnet
- Marty supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Dirección
- Ryan Coogler (Pecadores)
- Yorgos Lanthimos (Bugonia)
- Josh Safdie (Marty supremo)
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
- Joachim Trier (Valor sentimental)
- Chloé Zhao (Hamnet)
Mejor Actor
- Robert Aramayo (I Swear)
- Timothée Chalamet (Marty supremo)
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Jesse Plemons (Bugonia)
Mejor Actriz
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
- Renate Reinsve (Valor sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
Mejor Actor de Reparto
- Paul Mescal (Hamnet)
- Peter Mullan (I Swear)
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
- Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
Mejor Actriz de Reparto
- Odessa A'zion (Marty supremo)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
- Wunmi Mosaku (Pecadores)
- Carey Mulligan (The Ballad of Wallis Island)
- Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
- Emily Watson (Hamnet)
Mejor Guion Original
- I Swear
- Marty supremo
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Guion Adaptado
- The Ballad of Wallis Island
- Bugonia
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pillion
Mejor Película Animada
- Elio
- Little Amélie
- Zootopia 2
Mejor Documental
- 2000 Meters to Andriivka
- Apocalypse In The Tropics
- Cover-Up
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor Película de Habla no Inglesa
- Fue solo un accidente
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Sirāt
- La voz de Hind Rajab
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Train Dreams
Mejor Edición
- A House of Dynamite
- F1: La película
- Marty supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Banda Sonora
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Bugonia
- Frankenstein
Mejor Sonido
- F1: La película
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Warface
Mejor Casting
- I Swear
- Marty supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Diseño de Vestuario
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty supremo
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Mejor Maquillaje y Peluquería
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty supremo
- Pecadores
- Wicked: Por siempre
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1: La película
- Frankenstein
- Cómo entrenar a tu dragón
- The Lost Bus
Mejor Película Británica
- Exterminio: La evolución
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Die My Love
- H is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Mr Burton
- Pillion
- Steve
Mejor Director, Guionista o Productor Británico Novel
- Pillion
- The Ceremony
- Wasteman
- A Want in Her
- My Father's Shadow
Mejor Cortometraje Animado Británico
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
Mejor Cortometraje Británico
- Welcome Home Freckless
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis
Mejor Película Infantil y Familiar
- Arco
- Boong
- Lilo y Stitch
- Zootopia 2
Premio a la Estrella Emergente
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
Mira en vivo la alfombra roja de los BAFTA 2026 a continuación...