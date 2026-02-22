BAFTA 2026: fecha, hora y dónde ver EN VIVO la ceremonia de la Academia Británica

Este domingo se celebran los premios más importante del cine en el Reino Unido y uno de los más influyentes del circuito internacional.

La temporada de premios entra en su recta decisiva y los BAFTA 2026 ya calientan motores. La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión celebrará este domingo su edición 79 en Londres, una gala que reunirá a grandes estrellas del cine y que vuelve a perfilarse como antesala clave de los próximos Premios Oscar en marzo.

Las películas Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, y Pecadores, de Ryan Coogler, lideran la competencia este año. La primera encabeza con 14 nominaciones, mientras que la segunda suma 13 menciones. Más atrás aparecen Hamnet y Marty Supremo, con once candidaturas cada una; Frankenstein y Valor sentimental, con ocho; y I Swear y Bugonia, con cinco.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para seguir en vivo los BAFTA 2026.

Los récords en los BAFTA 2026

Con sus 14 nominaciones, Una batalla tras otra se convierte en la película con mayor número de candidaturas en la carrera de Paul Thomas Anderson en los BAFTA. Por su parte, Ryan Coogler consolida su posición entre los directores más influyentes del momento al dominar tanto categorías principales como técnicas.

Otro de los nombres que da que hablar es el de Chase Infiniti, quien a sus 25 años obtuvo doble mención: fue nominada a Mejor Actriz y también figura en la lista del Premio a la Estrella Emergente. En el ámbito de estudios, Warner Bros. superó las 30 nominaciones acumuladas en un solo año gracias a Pecadores y Una batalla tras otra.

¿Cuándo y dónde se realizan los BAFTA 2026?

La edición 79 de los BAFTA se celebrará este domingo 22 de febrero en el icónico Royal Festival Hall, a orillas del río Támesis, en Londres.

¿Dónde ver los BAFTA 2026 EN VIVO?

En el Reino Unido, la gala se transmitirá por BBC One y BBC iPlayer. A nivel internacional, podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de los BAFTA y por señales como TNT y la plataforma HBO Max.

¿A qué hora empiezan los BAFTA 2026?

La ceremonia principal comenzará a las 2 p.m. (hora peruana), mientras que la alfombra roja arrancará dos horas antes con la llegada de las estrellas. En el Reino Unido, la transmisión televisiva iniciará a las 7 p.m. (hora local).

Horarios en Latinoamérica:

1 p.m. : Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 2 p.m. : Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

: Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 4 p.m.: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil

¿Quién conducirá los BAFTA 2026?

La edición 79 de los BAFTA será presentada por primera vez por Alan Cumming, recordado por películas como Nicholas Nickleby, Burlesque y X-Men 2, donde dio vida a Nightcrawler. El actor escocés asume el rol de anfitrión tras las ceremonias conducidas por David Tennant en 2024 y 2025, y promete una gala con humor, elegancia y momentos memorables.

Lista confirmada de presentadores de los BAFTA 2026

Días atrás, la Academia Británica confirmó la presencia de Paddington, el osito peruano que ha conquistado la literatura, el cine y el teatro, en los BAFTA 2026 como uno de los presentadores. La ceremonia también contará con la participación de artistas y figuras del entretenimiento como:

Aaron Pierre

Aimee Lou Wood

Alicia Vikander

Alia Bhatt

Bryan Cranston

Cillian Murphy

David Jonsson

Delroy Lindo

Emily Watson

Erin Doherty

Ethan Hawke

Gillian Anderson

Glenn Close

Hannah Waddingham

Karen Gillan

Kate Hudson

Kathryn Hahn

Kerry Washington

Little Simz

Maggie Gyllenhaal

Mia McKenna-Bruce

Michael B. Jordan

Miles Caton

Milly Alcock

Minnie Driver

Monica Bellucci

Noah Jupe

Olivia Cooke

Patrick Dempsey

Regé-Jean Page

Riz Ahmed

Sadie Sink

Stellan Skarsgård

Stormzy

Warwick Davis

¿Quiénes se presentarán en vivo en los BAFTA 2026?

En el apartado musical, la ceremonia incluirá la primera interpretación fuera de Estados Unidos de Golden, tema de la película animada Las guerreras K-pop, además de un homenaje especial a Barbra Streisand durante el segmento In Memoriam.

La lista completa de nominados al BAFTA 2026

Mejor Película

Hamnet

Marty supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Dirección

Ryan Coogler (Pecadores)

Yorgos Lanthimos (Bugonia)

Josh Safdie (Marty supremo)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Joachim Trier (Valor sentimental)

Chloé Zhao (Hamnet)

Mejor Actor

Robert Aramayo (I Swear)

Timothée Chalamet (Marty supremo)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Pecadores)

Jesse Plemons (Bugonia)

Mejor Actriz

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

Renate Reinsve (Valor sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor Actor de Reparto

Paul Mescal (Hamnet)

Peter Mullan (I Swear)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Mejor Actriz de Reparto

Odessa A'zion (Marty supremo)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Carey Mulligan (The Ballad of Wallis Island)

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Emily Watson (Hamnet)

Mejor Guion Original

I Swear

Marty supremo

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Guion Adaptado

The Ballad of Wallis Island

Bugonia

Hamnet

Una batalla tras otra

Pillion

Mejor Película Animada

Elio

Little Amélie

Zootopia 2

Mejor Documental

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse In The Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor Película de Habla no Inglesa

Fue solo un accidente

El agente secreto

Valor sentimental

Sirāt

La voz de Hind Rajab

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Train Dreams

Mejor Edición

A House of Dynamite

F1: La película

Marty supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Banda Sonora

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Bugonia

Frankenstein

Mejor Sonido

F1: La película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Warface

Mejor Casting

I Swear

Marty supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Diseño de Vestuario

Frankenstein

Hamnet

Marty supremo

Pecadores

Wicked: Por siempre

Mejor Maquillaje y Peluquería

Frankenstein

Hamnet

Marty supremo

Pecadores

Wicked: Por siempre

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y cenizas

F1: La película

Frankenstein

Cómo entrenar a tu dragón

The Lost Bus

Mejor Película Británica

Exterminio: La evolución

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H is for Hawk

Hamnet

I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve

Mejor Director, Guionista o Productor Británico Novel

Pillion

The Ceremony

Wasteman

A Want in Her

My Father's Shadow

Mejor Cortometraje Animado Británico

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise

Mejor Cortometraje Británico

Welcome Home Freckless

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Mejor Película Infantil y Familiar

Arco

Boong

Lilo y Stitch

Zootopia 2

Premio a la Estrella Emergente

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Mira en vivo la alfombra roja de los BAFTA 2026 a continuación...

