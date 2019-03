El personaje de Capitana Marvel hizo su primera aparición en el parque temático de Disney en París. | Fuente: Marvel Studios

Arropada por su éxito en pantalla grande, Capitana Marvel apareció por primera vez en París en un parque temático Disney con un espectáculo en el que ayuda al resto de superhéroes de Marvel a salvar el mundo.

Su actuación coincide con la inauguración de la nueva Temporada de los Superhéroes Marvel en los Walt Disney Studios de la capital francesa, que se prolonga hasta el 16 de junio.

Capitana Marvel se suma a Spiderman, Capitán América, Viuda Negra o Thor para evitar que el último invento revolucionario de Tony Stark, un reactor que genera energía sostenible, caiga en las manos equivocadas.

Un potente despliegue de efectos especiales sorprende tanto a aficionados de los cómics de Marvel como a quienes conocen a Carol Danvers por primera vez.

Capitana Marvel se suma a Capitán América y Thor, entre otros superhéroes de Marvel, en un espectáculo donde salvará el mundo. | Fuente: EFE

"Es una mujer que tiene mucha fuerza física, pero también mental. Tiene una personalidad muy marcada y al mismo tiempo es cool. Es verdaderamente la mujer de hoy", explica Aurélien Berda, director de "Stark Expo: Make way for a better tomorrow", el único espectáculo en el que aparece.

Capitana Marvel elige París para desembarcar en un parque temático Disney porque "tiene en común los valores que representa con las mujeres europeas", y su llegada está dirigida tanto "a las niñas que la admiran", como a adultos que se reconocen en ella.

Los superhéroes se preparan para salvar el mundo. | Fuente: Twitter

SUPERHÉROES UNIDOS: CAPITANA MARVEL Y LOS VENGADORES

Su espectáculo, que se celebrará varias veces al día al pie del Hollywood Tower Hotel, se suma a "Marvel: Super Heroes United", una súper producción en el Studio Theater en la que los Vengadores deben unirse para evitar que Thanos los manipule haciéndoles pelear entre ellos.

Y a "Los Guardianes de la Galaxia", donde Star-Lord y Gamora, y por primera vez en el parque temático de Disney en París también Groot, piden ayuda en su huida a un público ya de por sí entregado.

La película "Capitana Marvel" está siendo un éxito de cartelera, con unos US$ 834,3 millones recaudados en el mundo desde su estreno el 6 de marzo, según la web especializada Box Office Mojo. (EFE)