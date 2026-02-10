¡Confirmado! 'La Momia 4', con Brendan Fraser y Rachel Weisz, ya tiene fecha de estreno en cines

Universal Pictures confirmó la fecha de estreno de La Momia 4, marcando así el regreso oficial de una de las franquicias de aventuras más reconocidas del séptimo arte.

El regreso de los protagonistas originales

Brendan Fraser y Rachel Weisz cerraron acuerdos para volver a interpretar al aventurero Rick O'Connell y a la egiptóloga Evelyn O'Connell. Aunque su participación se había mencionado meses atrás, ahora forma parte del anuncio oficial del estreno.

Sin embargo, los detalles de la nueva película se mantienen en reserva, mientras la producción avanza de manera discreta.

Una franquicia que inició en 1999

La saga comenzó con La Momia (1999), una película centrada en un cazador de tesoros que despierta accidentalmente a un antiguo sacerdote egipcio con poderes sobrenaturales. El filme y su secuela, El regreso de la momia (2001), fueron éxitos de taquilla.

Rachel Weisz no participó en la tercera entrega de 2008, La momia: La tumba del emperador Dragón, por lo que su retorno significa un nuevo capítulo dentro de la historia cinematográfica de la saga.

Dirección y equipo creativo de La Momia 4

La cuarta entrega de La Momia está dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas del colectivo Radio Silence. El guion está a cargo de David Coggeshall, mientras que la producción vuelve a contar con Sean Daniel, quien participó en todas las películas de la franquicia desde 1999.

También producen William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein a través de Project X Entertainment. Brendan Fraser figura además como productor ejecutivo junto a Jason F. Brown y Denis Stewart.

¿Cuándo se estrena La Momia 4?

Universal Pictures fijó el estreno general de La Momia 4 en cines para el 19 de mayo de 2028.



