'Supergirl' estrena nuevo tráiler en el Super Bowl 2026 y revela cómo conoció a Krypto

Warner Bros. y DC Studios mostraron un adelanto exclusivo durante el Super Bowl, confirmando un mayor protagonismo de Krypto en la historia de origen de Kara Zor-El.

Confirmado: Krypto tendrá más presencia en su próxima incursión en el cine. Así lo dejó ver el nuevo tráiler de Supergirl, estrenado por Warner Bros. y DC Studios durante el Super Bowl 2026, el último domingo. Aunque el adelanto muestra pocas imágenes, queda claro que la Kara Zor-El interpretada por Milly Alcock no estará sola en su viaje.

La película forma parte del renovado universo DC, que comenzó con Superman en 2025. El plan continuará con Clayface el próximo año y Man of Tomorrow en julio de 2027. Otros proyectos en desarrollo incluyen The Authority, The Brave and the Bold, Swamp Thing y una nueva película de Wonder Woman.

Mira el nuevo tráiler de Supergirl a continuación...

¿Qué muestra el nuevo tráiler de Supergirl?

Las imágenes comienzan en Argo City, la ciudad natal de Kara Zor-El, uno de los últimos fragmentos de Krypton que logró resistir tras la explosión del planeta. Allí, Kara encuentra a un pequeño Krypto escarbando entre la basura, con el pelaje sucio. “¿Quién eres tú?”, le pregunta mientras lo sostiene en brazos.

El avance también recupera escenas vistas anteriormente: conocemos a Ruthye Marye Knoll, la niña que será su compañera de viaje, y vemos una nave aterrizando de forma accidentada. Entre peleas, persecuciones y caos, el tráiler deja espacio para la comedia. “Esto no parece que vaya a terminar bien… para ustedes”, advierte Kara en uno de los momentos más destacados.

El adelanto cierra con Krypto ladrando directamente a la cámara, confirmando que el superperro tendrá un rol más importante en esta historia, a diferencia de su breve aparición en Superman (2025), protagonizada por David Corenswet.

¿De qué trata Supergirl?

Cuando un enemigo inesperado y despiadado amenaza todo lo que ama, Kara Zor-El —Supergirl— deberá embarcarse en un viaje interestelar junto a un aliado poco probable. Será una historia de venganza, justicia y descubrimiento personal que mostrará a una heroína más dura, más compleja y más decidida que nunca.

¿Quiénes actúan en Supergirl?

Además de Milly Alcock como Supergirl, el reparto incluye:

Matthias Schoenaerts como Krem of the Yellow Hills

como Krem of the Yellow Hills Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll

como Ruthye Marye Knoll David Krumholtz como Zor-El, padre de Kara

como Zor-El, padre de Kara Emily Beecham como Alura In-Ze

como Alura In-Ze Jason Momoa como Lobo

como Lobo Ferdinand Kingsley como Elias Knoll

¿Cuándo se estrena Supergirl?

Supergirl llegará a los cines de Estados Unidos el 26 de junio de 2026. En Latinoamérica —incluido Perú— se estrenará un día antes: el 25 de junio.

