'Avengers: Doomsday' rompe una tradición histórica de Marvel en el Super Bowl tras 14 años

Este 2026, Marvel Studios traerá de vuelta a su equipo más poderoso con Avengers: Doomsday, una ambiciosa película que promete llevar al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) a un nuevo nivel, con el multiverso como eje central de la historia. La cinta marcará siete años desde la última vez que los Vengadores se reunieron en la pantalla grande.
Dirigida nuevamente por los hermanos Anthony y Joseph Russo, la película contará con un elenco que mezcla rostros clásicos y nuevas incorporaciones. La gran sorpresa es el regreso de Robert Downey Jr. al MCU, esta vez como el villano Víctor Von Doom, dejando atrás definitivamente a Tony Stark y a Iron Man.
Además, Marvel ya confirmó el regreso de Chris Evans (Capitán América), Chris Hemsworth (Thor) y Florence Pugh (Yelena Belova), entre otros. A ellos se suman figuras históricas del universo mutante como Ian McKellen (Magneto), Patrick Stewart (Profesor X) y James Marsden (Cíclope).
La inesperada forma en que Marvel promocionó Avengers: Doomsday
Con tanta expectativa, los fans esperaban que el Super Bowl 2026 fuera el escenario elegido para presentar el primer tráiler oficial, luego de varios adelantos crípticos protagonizados por Steve Rogers, Thor, Charles Xavier junto a Magneto y Black Panther con Ben Grimm. Sin embargo, Marvel optó por una estrategia distinta.
El domingo 8 de febrero, Robert Downey Jr. publicó en Instagram una imagen junto a su esposa, ambos vistiendo camisetas de fútbol verde con referencias a Doctor Doom, acompañadas del mensaje: “Equipo verde”. Aunque lejos de un tráiler, el gesto fue suficiente para encender las redes sociales y reforzar su nueva identidad como Victor Von Doom.
La tradición que Marvel decidió romper
Durante 14 años consecutivos, Marvel Studios estrenó tráilers de películas de Avengers durante el Super Bowl, el evento televisivo más visto de Estados Unidos. Con Avengers: Doomsday, esa tradición se rompió por primera vez desde 2012.
Además, el estudio también dejó pasar otra costumbre aún más antigua: presentar al menos un avance del MCU durante el Super Bowl, algo que Marvel venía haciendo desde hace 16 años.
Por ahora, no hay confirmación oficial de cuándo se lanzará el tráiler, aunque ya se empieza a especular que podría debutar en los cines junto a The Mandalorian and Grogu, que llegará a los cines el 21 de mayo de 2026.
Todos los tráilers del MCU estrenados en el Super Bowl
- 2025: Thunderbolts / Captain America: Brave New World
- 2024: Deadpool & Wolverine
- 2023: Guardians of the Galaxy Vol. 3
- 2022: Doctor Strange in the Multiverse of Madness
- 2021: The Falcon and the Winter Soldier
- 2020: Black Widow / avances de WandaVision, Loki y Falcon
- 2019: Captain Marvel / Avengers: Endgame
- 2018: Black Panther / Avengers: Infinity War
- 2017: Guardians of the Galaxy Vol. 2
- 2016: Captain America: Civil War
- 2015: Avengers: Age of Ultron
- 2014: Captain America: The Winter Soldier
- 2013: Iron Man 3
- 2012: The Avengers
- 2011: Thor / Captain America: The First Avenger
- 2010: Iron Man 2
- 2009: No hubo estreno
- 2008: Iron Man
¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?
Tras varios ajustes en el calendario de estrenos, Marvel confirmó que la película llegará a los cines de Latinoamérica —incluido Perú— el jueves 17 de diciembre de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenará un día después, el viernes 18 de diciembre.