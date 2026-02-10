'Scream 7' lanza su nuevo tráiler: Sidney Prescott enfrenta a Ghostface mientras él amenaza a su hija

Neve Campbell vuelve como Sidney Prescott en la séptima entrega de la saga de terror, cuyo primer tráiler se estrenó durante el Super Bowl y confirma una historia marcada por el regreso del miedo.

Ghostface está de regreso y, como es habitual, no llega solo para asustar. “El miedo viene a casa”, advierte el nuevo tráiler de Scream 7, presentado por Paramount Pictures el domingo 8 de febrero durante el Super Bowl. El adelanto también confirmó el inicio de la preventa para ver por adelantado la nueva entrega de la exitosa franquicia.

La séptima película de Scream marca el esperado regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott, luego de su ausencia en la cinta anterior. Junto a ella vuelve Courteney Cox como Gale Weathers, acompañada por un elenco que combina rostros conocidos y nuevas incorporaciones.

Mira el nuevo tráiler de Scream 7 a continuación...

¿Qué muestra el nuevo tráiler de Scream 7?

El avance inicia con un incendio y una sucesión de imágenes inquietantes que anticipan una nueva ola de violencia. Pronto llega la llamada más temida: “Hola, Sidney. Voy a hacer que todos a los que amas sufran mientras miras”, dice Ghostface.

En otro momento, Gale Weathers revela que el asesino ha estado planeando su ataque durante años, mientras señala un dato clave: “Tu hija, Tatum, tiene la misma edad que tú tenías cuando todo comenzó”. Desde ese momento, el tráiler deja claro que el conflicto es más íntimo que nunca.

Sidney, decidida a enfrentar el horror, toma el control de la situación: “Esto no se detendrá a menos que yo lo detenga”, afirma, antes de lanzar la pregunta que define el clímax del adelanto: “¿Dónde está mi hija?”. Ghostface cierra con una frase escalofriante: “Esto será divertido”.

¿De qué trata Scream 7?

Cuando un nuevo asesino de Ghostface emerge en la aparentemente tranquila ciudad de Pine Grove, donde Sidney Prescott ha construido una nueva vida, sus peores temores se hacen realidad. El peligro se vuelve personal cuando su hija, Tatum, se convierte en el próximo objetivo. Decidida a proteger a su familia, Sidney deberá enfrentar los fantasmas de su pasado y detener la violencia antes de que sea demasiado tarde.

¿Quiénes actúan en Scream 7?

El elenco principal está conformado por:

Neve Campbell como Sidney Prescott

como Sidney Prescott Courteney Cox como Gale Weathers

como Gale Weathers Isabel May como Tatum Evans, hija de Sidney

como Tatum Evans, hija de Sidney Joel McHale como Mark Evans, esposo de Sidney

como Mark Evans, esposo de Sidney Jasmin Savoy Brown como Mindy Meeks-Martin

como Mindy Meeks-Martin Mason Gooding como Chad Meeks-Martin

como Chad Meeks-Martin Roger L. Jackson como la voz de Ghostface

También participan David Arquette, Anna Camp, Mark Consuelos, Mckenna Grace, Ethan Embry, Celeste O’Connor, Asa Germann, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, además de los regresos de Matthew Lillard y Scott Foley.

¿Cuándo se estrena Scream 7?

Scream 7 llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el viernes 27 de febrero de 2026, distribuida por Paramount Pictures. En Latinoamérica, incluido Perú, el estreno está previsto para el jueves 26 de febrero.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis