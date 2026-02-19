'Toy Story 5': Woody, Buzz, Jessie y sus amigos regresan con la misión de no ser olvidados en la era tecnológica

Seis años después de la última película animada, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes regresan en Toy Story 5, la nueva entrega de la franquicia más extensa de Pixar.

El estudio publicó en YouTube el tráiler oficial, en el que se reconfirma el tema central de la historia. En esta ocasión, los protagonistas se reunirán para evitar que la pequeña Bonnie los deje de lado, ya que está completamente concentrada en su "nuevo juguete".

¿De qué trata Toy Story 5?

Andrew Stanton, director y escritor del proyecto de Pixar, explicó que la historia de Toy Stoy 5 se enfoca en el problema que enfrentan los juguetes clásicos ante la posibilidad de quedar obsoletos ante la tecnología. Esto ya lo había adelantado el director creativo del estudio, Pete Docter, durante una entrevista con People.

"La misión principal de los juguetes siempre ha sido estar para sus niños. Pero ahora, eso se vuelve más complicado cuando son reemplazados por lo que más les atrae", explicó.

En esa línea, Bonnie —la niña que heredó los juguetes al final de Toy Story 3— ahora tiene 8 años y ha comenzado a interesarse más por lo que ofrece la era digital. Por eso, sus padres le regalan un moderno dispositivo llamado LilyPad, una tableta inteligente que no solo le permite jugar y chatear, sino que, en el mundo de los juguetes, posee una personalidad fuerte y algo manipuladora.

¿Qué actores estarán en el elenco de Toy Story 5?

Gran parte del elenco original de voces regresa para Toy Story 5. Tom Hanks y Tim Allen retoman sus papeles principales, acompañados por Joan Cusack, Blake Clark y Tony Hale. A ellos se suman nuevas incorporaciones como Greta Lee y Conan O'Brien.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Toy Story 5 llegará a los cines el 18 de junio.