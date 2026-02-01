Grammy 2026: 'Golden', de 'Las guerreras K-pop', hace historia y le da al k-pop su primer gramófono dorado

La canción principal de la película animada se impuso en los Grammy 2026 y marca un logro inédito para el k-pop en los premios más importantes de la música.

La Academia de la Grabación finalmente abrió la puerta al k-pop. Este domingo, Golden, tema principal de la película Las guerreras K-pop, se llevó el premio a mejor canción escrita para medios visuales en los Grammy 2026, convirtiéndose en la primera canción del género en ganar un gramófono dorado en los 68 años de historia de los premios.

Desde el inicio de la temporada, Golden ha sido imparable. Tras arrasar en distintas ceremonias, la canción confirmó su dominio en los Grammy, consolidándose no solo como uno de los grandes éxitos del último año, sino también como un punto de inflexión para el reconocimiento del k-pop en la industria musical global.

La banda sonora de 'Las guerreras del K-pop' lideró el Billboard Global 200, algo inédito para un grupo ficticio.Fuente: Netflix

¿Qué récords marcó Golden en los Grammy 2026?

En la categoría de mejor canción escrita para medios visuales, Golden se impuso a temas como As Alive as You Need Me to Be (Tron: Ares), Never Too Late (Elton John: Never Too Late), además de I Lied to You, Pale, Pale Moon y Sinners, de la película Pecadores.

La victoria vino acompañada de varios hitos. HUNTR/X, el trío ficticio que interpreta la canción dentro de Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters, en inglés), se convirtió en el primer grupo de k-pop en ganar un Grammy y también en el primer grupo ficticio en lograrlo, mientras que el género celebró su primer triunfo oficial en los premios más prestigiosos de la música.

Además, Golden compite por canción del año, marcando la primera vez que un tema de k-pop es incluido en una categoría general de los Grammy. Su coautor, Mark Sonnenblick, recibió una nominación individual, mientras que el remix de David Guetta fue postulado a mejor grabación remezclada. El soundtrack de Las guerreras K-pop también figuró entre los nominados a mejor banda sonora compilatoria para medios audiovisuales.

El tema también compitió en la categoría de mejor interpretación pop dúo/grupo, aunque el premio fue para Defying Gravity, de la película Wicked, por las interpretaciones de Cynthia Erivo y Ariana Grande.

La cinta animada rompió récords en Netflix al convertirse en la película original más vista de su catálogo.Fuente: Netflix

Favorita en la temporada de premios

En enero, Golden fue anunciada entre las nominadas a mejor canción original de los Oscar 2026, confirmando el impacto cultural de una producción que ha dominado tanto el streaming como el consumo musical a nivel global. Semanas antes, el tema ya se había impuesto en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards en la misma categoría, y ahora suma el Grammy.

Al recibir el Globo de Oro, Ejae compartió un testimonio personal sobre su camino en la industria. “Cuando era niña, trabajé incansablemente durante diez años con el sueño de convertirme en ídolo del K-pop, pero fui rechazada y me dijeron que mi voz no era suficiente. La música fue lo que me ayudó a seguir adelante”, expresó.

“Es un sueño hecho realidad formar parte de una canción que ayuda a otras personas, de todas las edades, a atravesar sus dificultades y aceptarse tal como son”, añadió. “Este premio es para quienes han visto puertas cerrarse. El rechazo es redirección. Nunca es tarde para brillar como naciste para hacerlo”.

