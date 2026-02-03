Oscar 2026: 'Golden', de 'Las guerreras K-pop', sonará en vivo en la entrega de premios

La canción favorita de los fans del K-pop será una de las pocas interpretadas en vivo durante la próxima ceremonia de los Premios Oscar, que se celebrará este 15 de marzo en Los Ángeles.

Buenas noticias para los fans de Las guerreras K-pop. Uno de los segmentos más esperados por el público —las interpretaciones en vivo de las canciones nominadas al Oscar— regresará este año, y Golden, tema principal de la exitosa película animada de Netflix, formará parte del espectáculo musical de la ceremonia.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que solo dos de las canciones nominadas a Mejor Canción Original serán interpretadas en vivo durante la edición 98 de los Premios Oscar: Golden, de Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters, en inglés), y I Lied to You, del drama de terror sobrenatural Pecadores (Sinners).

La decisión, según explicó la Academia en una carta enviada a los nominados y difundida por Variety, responde a limitaciones de tiempo y cambios estructurales en la transmisión. Aun así, la organización aseguró que la categoría de Mejor Canción Original seguirá teniendo un lugar destacado dentro de la gala.

De este modo, el segmento musical en vivo regresa tras un año de ausencia. En la edición pasada, las canciones nominadas —entre ellas Mi Camino y El mal del narco-musical Emilia Pérez— no fueron interpretadas en directo, sin que se ofreciera una explicación clara en ese momento.

¿Qué pasará con las otras canciones nominadas?

Las canciones que no serán interpretadas en vivo este año son Dear Me, de Diane Warren (por Diane Warren: Relentless), el tema principal de Train Dreams, compuesto por Nick Cave y Bryce Dessner, y Sweet Dreams of Joy, de Nicholas Pike para Viva Verdi!.

En lugar de actuaciones en vivo, estas producciones serán presentadas mediante segmentos especiales pregrabados, que incluirán escenas de las películas y, en algunos casos, material detrás de cámaras sobre el proceso creativo de las canciones.

“Dado el tiempo limitado de la ceremonia y nuestro objetivo de ofrecer un show dinámico, coherente y entretenido, el foco musical en vivo se concentrará en dos momentos clave: Sinners y Las guerreras K-pop”, señala el comunicado. La carta fue firmada por los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan, junto a la productora Taryn Hurd.

Al respecto, Diane Warren, 17 veces nominada al Oscar a Mejor Canción Original y la compositora más nominada en la historia de la Academia, expresó su desacuerdo en declaraciones a Deadline. “Es injusto para mí y para mis compañeros nominados, porque simplemente se excluyó a tres canciones y se eligieron solo dos”, afirmó. “Son mis colegas artistas quienes merecen el respeto que conlleva una nominación”, agregó.

La banda sonora de 'Las guerreras del K-pop' lideró el Billboard Global 200, algo inédito para un grupo ficticio.Fuente: Netflix

Golden, favorita en la temporada de premios

El triunfo en los Grammy llega en medio de una racha ganadora para Golden. El tema también fue nominado al Oscar a Mejor Canción Original, y obtuvo reconocimientos en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro en la misma categoría.

Más allá de los premios, Golden se consolidó como uno de los temas más escuchados de 2025, destacando por su energía pop y su conexión directa con el universo del K-pop que propone la película.

La canción alcanzó el número uno del Billboard Global 200, lideró las listas en más de 30 países, incluidos Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido, y se ubicó dentro del top 10 en más de 20 territorios.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis