El director Quentin Tarantino acepta el premio de Brandy, la pitbull que actúa al lado de Brad Pitt en "Once Upon a Time in Hollywood". | Fuente: AFP

Brandy, la pitbull de Brad Pitt en "Once Upon a Time in Hollywood", cinta dirigida por Quentin Tarantino, fue recompensada con la Palm Dog como mejor intérprete canino en el Festival de Cannes.

"Dedico este premio a mi formidable actriz Brandy", reaccionó Tarantino al recibir el galardón en una ceremonia en la playa de La Croisette.

"La película marcó especialmente al jurado gracias a la actuación formidable del pitbull Brandy", subrayó Toby Rose, creador de la recompensa en 2001. El Festival de Cannes premia a la mejor interpretación de un perro, vivo o animado, durante el evento cinematográfico. El galardón consiste en una correa con la placa Palm Dog.

En "Once Upon a Time in Hollywood", en liza por la Palma de Oro de Cannes, la perrita Brandy desempeña un papel crucial en el desarrollo de la película; además de comportarse como una fiel compañera de Brad Pitt, cuyo personaje trabaja como doble en la industria del cine y malvive en una caravana.

Brad Pitt y Quentin Tarantino se lucen en el Festival de Cannes. | Fuente: AFP

LA TRAMA

"Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa... Sharon Tate", adelantó Quentin Tarantino en marzo.

"Once Upon a Time in Hollywood", que se estrenará en agosto en Perú, cuenta con un reparto espectacular que incluye a DiCaprio, Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Burt Reynolds, Damian Lewis, Emile Hirsch y Dakota Fanning, entre otros. (Con información de AFP y EFE)