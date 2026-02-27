El regreso de la saga de ‘Scream’ logra el mejor preestreno de su historia en EE. UU.

La séptima entrega de la saga Scream hizo historia este viernes al recaudar 7,8 millones de dólares en sus funciones de preestreno, la cifra más alta registrada por la franquicia hasta la fecha.

El debut en la gran pantalla posiciona a la cinta de terror como el lanzamiento más exitoso en la trayectoria de la marca, superando a Scream VI, que recaudó 5,7 millones en vistas previas, según informó este viernes la revista Deadline.

La nueva película de una de las sagas de terror más icónicas del cine prevé recolectar entre 40 y 50 millones de dólares en taquilla internacional, y podría superar a su predecesora, que recaudó 44 millones de dólares en taquilla mundial.

Aun así, estas cifras se alejan del furor que causó la primera entrega, que ostenta el récord de franquicia con mayor recaudación de taquilla internacional con más de 173 millones de dólares. Le sigue Scream 2, con 172 millones, según los datos del portal Box Office Mojo.

Scream 7 cuenta con el regreso de Courteney Cox, una de las estrellas de la reconocida serie de televisión Friends, en su papel de reportera de investigación Gale Weathers; así como de Mason Gooding, interpretando a Chad Meeks-Martin.

Neve Campbell vuelve a 'Scream' tras renunciar por bajo salario

Como se recuerda, Campbell había renunciado en junio del 2022 a la saga de Scream afirmando que no sería parte de la sexta entrega debido a que el salario que ofrecieron aquella vez "no igualaba el valor" que había aportado a la franquicia.

"Tristemente no estaré en la próxima película de Scream. Como mujer he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente en el caso de 'Scream'. Creo que la oferta que se me presentó no iguala el valor que he aportado a la franquicia", expresó la actriz en aquella oportunidad a través de un comunicado.

Sin embargo, ahora Neve Campbell regresa con el fin de destacar otra vez. "Para los increíbles fans de Scream, espero que estén tan emocionados como yo. Nos vemos en el set, Kevin Williamson", escribió en sus redes, con referencia al guionista.