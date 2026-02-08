Super Bowl 2026: Pedro Pascal, Karol G y más artistas estuvieron en ‘La casita’ de Bad Bunny

Bad Bunny no estuvo solo el show del medio tiempo del Super Bowl 2026. El cantante puertorriqueño fue acompañado de diversas estrellas y artistas que sorprendieron al aparecer en el campo del Levi's Stadium en Santa Clara, California, este domingo 8 de febrero.

En efecto, la señal de televisión de la NFL pudo captar a la cantante colombiana Karol G, también al actor Pedro Pascal bailando dentro de ‘La casita’ del popular ‘Conejo malo’. Del mismo modo, estuvieron: la rapera Cardi B y la actriz Jessica Alba. Todos moviéndose al ritmo de la canción Baile inolvidable del último disco de Bad Bunny, Debi tirar más fotos.

Noticia en desarrollo...

