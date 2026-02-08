Últimas Noticias
Super Bowl 2026: Pedro Pascal, Karol G y más artistas estuvieron en ‘La casita’ de Bad Bunny

Bad Bunny protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.
Bad Bunny protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. | Fuente: EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Grandes sorpresas! La cantante Cardi B y la actriz Jessica Alba también estuvieron en ‘La casita’ de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 este domingo.

Bad Bunny no estuvo solo el show del medio tiempo del Super Bowl 2026. El cantante puertorriqueño fue acompañado de diversas estrellas y artistas que sorprendieron al aparecer en el campo del Levi's Stadium en Santa Clara, California, este domingo 8 de febrero.

En efecto, la señal de televisión de la NFL pudo captar a la cantante colombiana Karol G, también al actor Pedro Pascal bailando dentro de ‘La casita’ del popular ‘Conejo malo’.  Del mismo modo, estuvieron: la rapera Cardi B y la actriz Jessica Alba. Todos moviéndose al ritmo de la canción Baile inolvidable del último disco de Bad Bunny, Debi tirar más fotos.

Noticia en desarrollo...

