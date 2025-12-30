Tom y Jerry: la dupla animada más famosa regresa a la cartelera peruana con una nueva aventura

Tom y Jerry, una de las franquicias clásicas animadas más famosas a nivel internacional, prepara su regreso a los cines con Tom y Jerry: La Brújula Mágica, que llegará al Perú el 15 de enero de 2026, presentando una historia inédita del travieso gato y el escurridizo ratón.

La producción mantiene los rasgos clásicos que han caracterizado a la dupla durante casi cien años, incorporando a la vez recursos pensados para las audiencias actuales.

"Elegimos Tom y Jerry porque es una marca universal, reconocida por generaciones y capaz de conectar con públicos de todas las edades. Es la película ideal para abrir esta nueva etapa en Perú", señaló Gustavo Romboli, director ejecutivo Comercial Latam de Imagem Films.

La compañía cuenta con más de veinte años de presencia en América Latina, con operaciones en países como Brasil, México y Argentina. Con su llegada al mercado peruano, la distribuidora busca impulsar una oferta cinematográfica diversa, con distintos géneros.

Una propuesta renovada para el público familiar

La nueva entrega de Tom y Jerry apunta tanto a los espectadores que crecieron con la serie original como a las nuevas generaciones que asisten actualmente a las salas de cine. La compañía estima que la película supere los 200 mil espectadores durante su estreno en Perú.

De manera paralela, Imagem Films espera proyectar un catálogo variado de próximos estrenos, entre los que se encuentran Cold Storage, un thriller basado en el bestseller de David Koepp y protagonizado por Liam Neeson; Eternal Returns, una historia romántica con Naomi Scott y Kit Harington; y The Death of Robin Hood, una versión oscura del personaje legendario encabezada por Hugh Jackman y Jodie Comer.