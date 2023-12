Director de 'The Iron Claw' revela por qué no incluyó a Chris Von Erich en la película

The Iron Claw ya se encuentra en las salas de cine estadounidenses cautivando con su historia de drama familiar basado en el éxito, y la maldición, de los hermanos Von Erich. El filme de A24, protagonizado por Zac Efron como Kevin Von Erich, ha causado diversas opiniones entre los fanáticos que esperaban que se siga la línea histórica de la dinastia de luchadores profesionales. No obstante, el director Sean Durkin no incluyó a Chris Von Erich.

En efecto, la película The Iron Claw muestra a los hermanos Kerry Von Erich (Jeremy Allen White), David Von Erich (Harris Dickinson), Fritz Von Erich (Holt MacCallany) y Kevin Von Erich (Zac Efron), pero no a Chris Von Erich, el menor de la dinastía. ¿El motivo? Una decisión del propio director para no aumentar más la desgracia ocurrida en la familia Von Erich.

“Hubo una repetición y fue una tragedia más que la película, realmente, no lo pude soportar. Honestamente, no sé si se habría hecho”, declaró Sean Durkin en una entrevista a Los Angeles Times donde explicó por qué no incluyó al último de los Von Erich.

“Chris estuvo en el guion durante cinco años”, añadió el cineasta, quien afirmó que sacar al personaje fue “una elección imposible” contra la cual luchó por un tiempo.

Zac Efron, Jeremy Allen White, y Harris Dickinson protagonizan The Iron Claw. | Fuente: A24

Las extrañas muertes en el clan Von Erich

Cabe recalcar que en la historia de los Von Erich ocurren una serie de tragedias que acabaron con la vida de casi todos los miembros del clan familiar. En 1984, David fue el primero de los hermanos que murió de manera repentina a los 25 años. Tres años después, Mike acabó con su propia vida. Lo mismo hizo Kerry, el mayor de loss hermanos, en 1993.

Chris, por su parte, también decidió suicidarse en 1991. Es decir, dos años antes que su hermano mayor Kerry. Chris Von Erich era el más joven de los luchadores del clan. Sin embargo, no tuvo el mismo éxito que sus hermanos debido al asma que padecía y por los huesos frágiles de su cuerpo para el deporte de contacto.

Es así que solo Kevin Von Erich es el único que se mantuvo con vida, siendo el principal portavoz de la historia de su familia con el director Sean Durkin.

Director contó los motivos para producir The Iron Claw

La película, que se rodó en seis semanas, mostró la visión personal de Sean Durkin sobre la familia Von Erich. El también productor mencionó a Variety que tiene un “conocimiento y amor” por el legado de la familia de luchadores luego de verlos en televisión cuando tenía nueve años.

Al ser consultado por los motivos para la creación de este filme, Durkin explicó que quiso tocar “las cuestiones de masculinidad y cómo les decimos a nuestros hijos que sean, qué hace a un hombre y ese tipo de nociones, por mucho que estén mejorando, siguen siendo un problema importante”. “Eso fue algo muy presente mientras hacía la película”, detalló.