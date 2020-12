Diez mandamientos financieros para el 2021

La actual coyuntura económica, adversa para la gran mayoría de peruanos, exige que tengamos un mayor orden de nuestras finanzas personales, por lo que en esta ocasión les brindaré 10 recomendaciones simples para empezar el año 2021 cuidando nuestra economía familiar.

1.- Lleve un control de sus ingresos y gastos

Debemos tener claro cuánto ganamos, cuánto gastamos y en qué gastamos, para calcular nuestro excedente o faltante, y a partir de allí saber cómo manejarlo.

En cuanto a los ingresos, siempre tomemos en cuenta el ingreso neto (después de los descuentos), y no el ingreso bruto.

Respecto de los gastos, se recomienda distinguir entre gastos domésticos (alquiler, luz, agua, teléfono, cable, internet, etc.), gastos de manutención (alimentación, aseo, salud, educación, etc.), gastos de transporte (pasajes, taxis, gasolina, etc.), “gustitos” diarios (o “gastos hormiga”) y “gustitos” semanales.

2.- Reduzca sus gastos no esenciales

Normalmente incurrimos en gastos que no son estrictamente necesarios, ya sea de forma diaria (como comprar golosinas, gaseosas o jugar la lotería) o de forma semanal (como cenar en un restaurante o salir a un centro comercial). Incluso, hay gastos que podríamos evitar, como gastar en taxis por no levantarnos más temprano y tomar el transporte público.

Este tipo de gastos debemos controlarlos o reducirlos, para tener una mayor capacidad económica.

3.- Ahorre, aunque sea de a pocos

Uno de los mejores hábitos financieros es ahorrar, ya que nos permitirá alcanzar ciertas metas (como acumular para la cuota inicial de un departamento o un auto), así como afrontar algunos imprevistos (emergencias familiares, accidentes, etc.).

En este sentido, lo ideal es ahorrar al menos el 10% de nuestros ingresos, y acumular en el tiempo unos 3 sueldos mensuales como mínimo.

4.- Utilice la tarjeta de crédito de forma inteligente

La mejor forma de utilizar la tarjeta es bajo la modalidad de “crédito directo”, es decir, consumo mis gastos del “día a día” con la tarjeta y la dejo en “cero” llegada la fecha de pago, ya que de esta forma no pagamos intereses.

Hacer un consumo con la tarjeta y pagarlo en cuotas o con los pagos mínimos suele ser muy caro, salvo que se trate de una promoción de “cuotas sin intereses”, donde sí nos conviene, siempre que sea un monto grande.

5.- Endéudese solo para compras importantes

Solo debemos endeudarnos cuando se trata de un consumo que tenga un valor importante, como un electrodoméstico, un mueble grande o un viaje, cuya compra no podemos pagar en su totalidad a fin de mes.

En estos casos lo mejor suele ser un préstamo personal en vez de una tarjeta de crédito, ya que las tasas son más bajas en promedio.

6.- Si va a tomar un crédito, que sea en la moneda en la que recibe sus ingresos

Si, por ejemplo, gano mi sueldo en soles y me endeudo en dólares, puedo correr el riesgo de que suba mucho el tipo de cambio, y aumente innecesariamente la deuda. Recordemos que el dólar es una moneda que varía mucho, y depende principalmente de eventos externos que no podemos controlar como país.

7.- Controle que sus cuotas no superen la tercera parte de sus ingresos

Si mi ingreso neto es, por ejemplo, S/3,000 al mes, lo que yo destine para pagar las cuotas de todas mis deudas juntas (tarjetas de crédito, préstamos personales, crédito vehicular, etc.) no debería ser más de S/1,000.

De lo contrario, podría caer en sobreendeudamiento.

8.- En un financiamiento, pregunte siempre por la TCEA

Cuando tomamos un crédito, normalmente solo preguntamos por la tasa de interés, pero, además de esta, las entidades financieras cobran otros conceptos adicionales, que son comisiones, seguros y otros gastos.

Si incluimos todos los cargos que nos cobran en un solo “paquete”, se obtiene justamente la TCEA (Tasa de Costo Efectiva Anual), que la tasa real que debemos comparar.

9.- Cuide su “deuda potencial”

No conviene tener muchas tarjetas de crédito o mucha línea de crédito en estos plásticos, ya que ello incrementa nuestra “deuda potencial”, y cuando solicitemos un crédito hipotecario o vehicular, no podremos acceder a estos productos a menos que cancelemos algunas tarjetas o reduzcamos nuestras líneas.

Se recomienda tener máximo 2 tarjetas de crédito, y con líneas no mayores a 3 sueldos mensuales.

10.- Mantenga un buen récord crediticio en las centrales de riesgo

Debemos cuidar nuestra reputación crediticia cumpliendo puntualmente con nuestras obligaciones, y no solo cuando se trate de deudas con entidades financieras, sino también con otras instituciones como SUNAT, el pago de luz, agua, teléfono, etc., ya que todo ello se reporta a las centrales de riesgo.

Si estamos mal reportados, se limita nuestra posibilidad de obtener un nuevo financiamiento, pero además podríamos perder oportunidades laborales.

