Importancia de la vacunación en la estrategia de reactivación económica

Desde los inicios de la pandemia producida por la COVID-19, en todo el mundo se pusieron en marcha numerosos estudios científicos para luchar contra el virus. Finalmente, se descubrió la manera de encontrar su punto débil para enfrentarlo a través de las mejores armas farmacológicas conocidas, una de ellas y la más efectiva hasta ahora: las vacunas.

En febrero del 2021, en una época con alta de incertidumbre y frente a una insegura vacunación para hacer frente al SARS-COV2 y la pandemia del COVID-19, el sector público, privado y académico se unió en búsqueda de soluciones viables y con impacto en nuestro país. Salió así la Hackathon Vacúnate Perú, organizada por el Ministerio de la Producción, la Embajada de Israel, el BID y la Universidad del Pacífico.

El primer puesto en el Desafío Logística fue para Suyay, un sistema logístico de monitoreo continuo de la cadena de frío de la vacuna, con soporte de emergencia en tiempo real y centros de apoyo a través de sector público y privado, lo que permite convertir a cualquier cadena de frío en una cadena inteligente.

Una de las conclusiones del evento fue el cuidado y foco en el desafío comunicacional. Un año después, vemos el efecto y la importancia de este desafío.

Cifras:

En la misma fecha en el 2021, el número de fallecidos por día superaba los 600 casos, ahora, con el 83% de la población con al menos una dosis y el 73% de la población peruana con al menos dos dosis de la vacuna, esa cifra ha descendido a 170, una letalidad cercana al 6% en plena tercera ola.

Las cifras nos muestran la importancia de este proceso y el desafío comunicacional para hacer frente a la reactivación económica del Perú.

| Fuente: Andina

Confianza en la vacuna:

Sin embargo, existe una parte del proceso de vacunación – como política pública – que no está bajo el control de los servidores públicos y que es donde interviene la respuesta del usuario, la toma de decisiones por parte del ciudadano sobre los servicios de salud prestados, que cuando no es tomada en cuenta, muchas veces el resultado de la política pública no es el deseado: un nivel de vacunación que alcance la inmunidad de rebaño.

Para ello, se debe diseñar adecuadamente estrategias pensando en los usuarios, en cómo brindar información que genere confianza en el proceso y, especialmente, herramientas para contrarrestar los mitos y fakenews creadas en torno a la vacunación, en particular en torno a la vacuna de Sinopharm.

La importancia de la comunicación:

Ahora viendo en retrospectiva, la prospectiva conjunta de 583 participantes en febrero 2021 en la Hackathon Vacúnate Perú estableció como pilares para la reactivación del país: la integración, comunicación, cooperación y confianza entre todos los actores; el sector público, privado y académico. La ciencia pudo encontrar una solución a la pandemia en un año, confiemos en la ciencia para los nuevos retos de la humanidad.

