Lo que se viene en Estados Unidos: persecución y deportación masivas de migrantes

No obstante, en el corto plazo y hasta que la sensatez recupere vigencia, la contraproducente e inhumana política de persecución y deportación masiva de migrantes en situación irregular que Donald Trump ha prometido implementar les causará a éstos inmensos e irreparables daños.

Es posible que el presidente Trump tenga que revertir en el mediano plazo su malvada y contraproducente política de persecución y deportación masiva de migrantes en situación irregular, pues la gravitación de ellos dentro de la economía y el mercado laboral estadounidense es significativa. El Premio Nóbel de Economía Paul Krugman ha señalado que “Trump, con deportaciones masivas, degradaría la capacidad productiva, aumentaría los déficits y —sí— haría que la inflación volviera a dispararse, cumpliendo una sombría promesa sobre una política migratoria punitiva mientras que incumpliría una sobre brindar alivio a los consumidores estadounidenses”. Fundamenta su afirmación en que en los Estados Unidos actualmente más del 20% de los trabajadores en el sector construcción son migrantes en situación irregular, al igual que alrededor del 37% de los trabajadores agrícolas, y entre el 30% y el 50% de quienes laboran en empresas de empaque de carne. “Si se deporta a estos trabajadores, la industria alimentaria probablemente tendrá grandes dificultades para reemplazarlos. Incluso en el mejor de los casos, la industria tendrá que ofrecer salarios mucho más altos y, por supuesto, estos salarios más altos se traducirán en precios más altos”, sostiene Krugman, y agrega que éstos son irremplazables: “Sencillamente no hay una suficiente cantidad de estadounidenses nativos desocupados pero empleables a los que se pueda poner a trabajar”.

Regresando al frente diplomático, no existe otra opción con algún potencial de eficacia que la de concertar una estrategia y acciones comunes con el resto de los países latinoamericanos, y en especial con México, cuyo rol en este ámbito tiene especial gravitación, a efectos de alcanzar cierto poder de negociación frente al Gobierno de Estados Unidos para amenguar la persecución y deportación masiva de migrantes en situación irregular. La importancia de México en esta materia es fundamental, por compartir alrededor de 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, que constituye la ruta preponderante para el tránsito de migrantes en situación irregular y también por ser públicamente culpabilizado por Donald Trump: “Le voy a informar [a la presidente de México] desde el día uno, o incluso antes, que si ellos no frenan esta embestida de criminales y drogas que ingresan a nuestro país, de inmediato impondré un arancel del 25% sobre todo lo que envían a Estados Unidos”, dijo en un mitin en Carolina del Norte.

Uno de los impactos más agudos que tendrá la persecución y deportación de peruanos en situación migratoria irregular dentro de los Estados Unidos será la drástica reducción de los flujos de remesas que ellos han venido generando, que son una herramienta muy eficaz para la disminución de la pobreza, pues el mayor volumen de beneficiarios de ellas son personas de los estratos socioeconómicos C y D.

He aquí el mayor desafío para la política exterior bilateral del Perú con los Estados Unidos bajo la nueva Administración de Donald Trump: desde inicios del próximo año, previsiblemente empezaremos a recibir miles de compatriotas deportados por haber permanecido en situación migratoria irregular en ese país, muchos de ellos ya totalmente desarraigados del Perú por haber estado viviendo largos años en Norteamérica. Otros probablemente serán sometidos a detención administrativa en espera de su deportación, acaso en condiciones que impliquen flagrantes violaciones a sus derechos humanos. La magnitud y los impactos socioeconómicos y humanitarios de este fenómeno serán mayúsculos, y la capacidad diplomática del Perú para negociar opciones de amenguamiento con las nuevas autoridades estadounidenses será nula, dado entre otros factores la insistencia que Trump dio en su discurso electoral a la promesa de deportar a millones de migrantes en situación irregular.

Según datos de Pew Research Center, la población migrante irregular en Estados Unidos sobrepasó los 11 millones en el 2022. Aunque dada la naturaleza del fenómeno no existen estadísticas exactas sobre el número de migrantes peruanos radicados en situación irregular dentro de los Estados Unidos, nuestra Cancillería estimó en 2005 que bordeaban los 600 mil, y es razonable asumir que actualmente se aproximan a un millón.

Oscar Schiappa-Pietra Experto en gestión pública y en asuntos internacionales

Catedrático, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Gestión Pública, Kennedy School of Government, Harvard University; Magister en Derecho Internacional y Comparado, George Washington University; Magister en Planeamiento y Políticas Sociales, London School of Economics and Political Science; Magister en Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica del Perú; Licenciado en Derecho y Abogado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Candidato a Doctorado, Universidad de Salamanca.