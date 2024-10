Repensar la soberanía

Como correctamente lo ha señalado De Matías Bianch “el principal problema radica en que los Estados nacionales se diseñaron para un mundo sin internet, con economías predominantemente nacionales y sociedades basadas en el trabajo. Cada vez más, estas instituciones concebidas para dinámicas centralizadas, territoriales, burocratizadas y con base fiscal nacional, no encuentran sintonía con el mundo globalizado , interconectado y digital, donde las sociedades son líquidas y se registra una alta movilidad del capital […] la capacidad institucional para gestionar los complejos problemas globales sigue siendo insuficiente”.

Pero el reloj de la historia no detiene su marcha. Desde finales del siglo XX, la realidad internacional ha ido modificando y erosionando los cimientos conceptuales, políticos y normativos de la soberanía estatal, debido a la concurrencia de una gran diversidad de factores de variada naturaleza. Merece ser enunciada por su rol preeminente la evolución genéricamente denominada como la globalización, que ha implicado muy intensos procesos de integración económica, comercial, institucional y cultural, disolviendo a su paso la gravitación de las fronteras nacionales, que tradicionalmente representaban la expresión físicamente más tangible de la soberanía estatal. Es muy gravitante también el impacto generado por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), que ha creado un ámbito virtual de acción humana completamente foráneo e inmune frente a la soberanía estatal. A su vez, el surgimiento de actores transnacionales no estatales que vienen adquiriendo inmenso poder, es otro factor que trasciende los alcances de la soberanía estatal, tal como se evidencia, por ejemplo, en la entronización global de los grandes conglomerados de TICs, mayoritariamente originados en los Estados Unidos.

Jean Bodin, un jurista francés del siglo XVI, fue uno de los autores más influyentes en la formulación de la idea de soberanía del Estado. En su obra "Los seis libros de la República" (1576), él argumentó que el soberano debía tener autoridad suprema e incontestable dentro de un territorio definido, sin interferencia externa. A su vez, Thomas Hobbes, un filósofo inglés del siglo XVII, en su obra "Leviatán" (1651), defendió la idea de que el soberano debía tener poder absoluto para mantener el orden y la estabilidad en la sociedad. Fue alrededor de 1648, a través del proceso conocido como La Paz de Westfalia, que el concepto de soberanía estatal adquirió primacía política y jurídica a través del reconocimiento de los principios de no intervención foránea en los asuntos internos de los Estados y de igualdad soberana entre ellos. Durante la Ilustración, entre mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, pensadores como Jean-Jacques Rousseau y Emmanuel Kant contribuyeron a la conceptualización de la soberanía como el poder supremo e inalienable que reside en el pueblo o en el Estado. Durante el siglo XIX, coincidiendo con los procesos de formación de los Estados-nación, y hasta después de mediados del siglo XX, concurriendo con la disolución del colonialismo en el mundo, la soberanía se acrisoló como un atributo fundamental de la identidad estatal, y los Estados-nación buscaron afirmarla frente a toda forma de intervención externa.

El concepto de soberanía nacional ha adquirido una entidad equiparable a un dogma de fe. Su sola invocación apaga debates y aparenta ser justificación suficiente para respaldar cualquier argumento que se le adose. No obstante, su significado político y jurídico, y la realidad del entorno internacional en el que encuentra vigencia, han continuado evolucionando a lo largo de la historia. Durante la Edad Media, la soberanía era una noción conceptual y normativamente imprecisa; estaba personificada en los reyes y en los señores feudales, que ejercían autoridad omnímoda sobre territorios y habitantes, pero en alianza con las autoridades eclesiales en tanto requerían de ellos para justificar el supuesto origen divino de su legitimidad política. En la Europa de los siglos XVI y XVII concurrieron los procesos de secularización de la política, de la concentración del poder en los monarcas y de la reconceptualización de la noción de soberanía para radicarla en los Estados y en sus gobernantes, todo ello en respuesta a las fragmentaciones del poder político hasta entonces predominantes.

Oscar Schiappa-Pietra Experto en gestión pública y en asuntos internacionales

Catedrático, Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Gestión Pública, Kennedy School of Government, Harvard University; Magister en Derecho Internacional y Comparado, George Washington University; Magister en Planeamiento y Políticas Sociales, London School of Economics and Political Science; Magister en Derecho con Mención en Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad Católica del Perú; Licenciado en Derecho y Abogado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Candidato a Doctorado, Universidad de Salamanca.