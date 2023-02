La confianza es la clave

¿Te ha sucedido que has dejado pasar una oportunidad o no has postulado a un puesto por el que consideraste no tenías la experiencia requerida o la capacidad? Acaso si tu crítico interior te susurraba en la mente que era inútil postular porque no te llamarían.

Si esto te sucede, no estás solo. En general, las personas tienden a subestimar sus capacidades o su experiencia acumulada, y, por tanto, pierden oportunidades como consecuencia. No obstante, la falta de confianza podría estar impactando de manera más acentuada a las mujeres. Un estudio realizado en psicología(*) encontró que las mujeres mostraban una mayor tendencia a mostrar signos de duda o menor auto-confianza, lo que llevaba a que estas postularan a una oportunidad solamente si reunían todas las condiciones especificadas en el puesto, mientras que los hombres postulaban aún si reunían solo el 60% de los requerimientos.

| Fuente: Freeimages

Asimismo, otra investigación(**) encontró que existía una brecha de género en las promociones de las mujeres, pues resulta que las mujeres mostraban una tendencia a realizar evaluaciones más drásticas sobre su performance pasado y sobre sus expectativas de performance futuro. Por otro lado, los hombres mostraban estimaciones más altas, lo que podría pagar mejores resultados.

La duda es algo que atormenta tanto a los hombres como a las mujeres. Sin embargo, algo que se encuentra en tanto hombres como mujeres que superaron estas situaciones es que tienen el coraje para lanzarse a la piscina, aún si no estaban completamente preparados.

Pero masterizar esta habilidad es como entrenar un músculo, hay que ejercitarlo atravesando desde pequeñas situaciones de nuestra vida cotidiana como participar de un debate o exponernos a nuevas situaciones, de manera que podamos irnos sintiendo más cómodos con la idea que no siempre tenemos que saberlo todo para decir sí a la oportunidad.

[*] Ehrlinger, J., & Dunning, D. (2003). How chronic self-views influence (and potentially mislead) estimates of performance. Journal of Personality and Social Psychology, 84(1), 5–17.

[**] Exley, C., & Kessler, J. (2022). The Gender Gap in Self-Promotion, The Quarterly Journal of Economics, 137(3), 1345-1381.

