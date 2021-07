¿Qué beneficios tiene trabajar en oficina?

El ritmo de vacunación en nuestra nación nos permite dar luces de un posible futuro cercano en el que el retorno a oficina sea posible. Sin embargo, la mayoría de las encuestas que buscan medir la opinión de los trabajadores sobre el retorno a las oficinas físicas han encontrado que, en su mayoría, los trabajadores disfrutaron del trabajar desde casa, fueron productivos y esperan continuar su práctica parcial, si no de manera total.

Este resultado no debe sorprendernos, pues es evidente que uno de los principales aspectos negativos del ir a oficina, esto es, el transporte, no existe en el teletrabajo, lo que además les da la posibilidad de poder distribuir su tiempo y compartirlo con otras responsabilidades domésticas, como el cuidado de los hijos. Esto, no obstante, produce como consecuencia la dificultad de mantener el balance entre trabajo y vida personal. Aún bajo esta situación, cuando se menciona sobre el retorno a oficina, muchas personas se resisten a la idea. Bajo este contexto, debemos identificar que existe un intercambio de beneficios, pues el teletrabajo da más flexibilidad para el trabajador individual, mientras que el trabajo en oficina es mejor para la organización. Por ello, para las personas que se sienten reticentes al retorno a oficina, es bueno repasar sus aspectos positivos.

"La transferencia hacia el teletrabajo no debe hacernos olvidar las ventajas de trabajar en oficina." | Fuente: Unsplash

La cultura laboral es uno de los aspectos que es más difícil explorar desde casa. Me refiero a aquella experiencia de ver cómo las personas se desenvuelven en un ambiente, sus tradiciones, sus métodos de trabajo, así como la oportunidad de ver cómo la organización funciona como la suma de sus partes in situ. En esa misma línea, otro aspecto reforzado que se experimenta trabajando en oficina es el propósito. Un ambiente en el que se observa a otras personas laborando por una misión compartida refuerza nuestra motivación y conexión con la consecución de las metas, lo que contribuye con nuestra satisfacción personal y laboral. Esto lo observamos también, por ejemplo, cuando estudiamos en una biblioteca. La influencia que recibimos de pasar tiempo con colegas en la organización brinda tanto aspectos positivos a los trabajadores como a la organización; por ello, debemos tener presente algunas razones por las que pasar tiempo en oficina podría mejorar su vida profesional.

NOTA: “Ni GRUPORPP ni sus directores, accionistas, representantes legales, gerentes y/o empleados serán responsables bajo ninguna circunstancia por las declaraciones, comentarios u opiniones vertidas en la presente columna, siendo el único responsable el autor de la misma”.