Esta Navidad regala peruano

Dentro de poco deberemos pensar en los regalos de Navidad, que además del tema religioso sirven para mostrar afectos tanto personales como empresariales. Eso no siempre es una tarea cómoda ni económica, pero una mirada positiva hacia los productos peruanos podría hacerla un poquito más agradable y más útil.

¿Preferir regalar productos peruanos? Sí, porque así se logran varios objetivos a la vez. Primero el agradar a los que reciben el regalo, porque las opciones son amplias, sea ropa, enseres para la casa, alimentos o licores, o servicios como restaurantes, cortes de pelo o viajes. Con ello se hace también felices a los paisanos y paisanas que los producen. Al confeccionista de ropa que vende en Gamarra o en tiendas departamentales, al fabricante trujillano de calzado o al tejedor de chompas de Huancayo. O tal vez al dueño del restaurante, a la estilista del spa o al chofer del bus interprovincial donde usted regaló un vale para servicio. Todos estarán más felices.

Pero lo mejor es que además eso repercute en su propio bienestar, pues los productores tendrán ingresos que gastarán en más carreras en su taxi, en los muebles que usted vende o en la cuota inicial para los departamentos que usted construye. Tenga en cuenta que si algo de lo que regala le regresa, el regalo le sale un poco más barato.

Una mirada positiva hacia los productos peruanos podría hacerla un poquito más agradable y más útil. | Fuente: Foto: Andina

¿Significa eso que no debemos comprar importado? No, pues si lo importado es claramente mejor deberíamos preferirlos, pues así estimularemos a mejorar a los productores peruanos. El mensaje es más bien que al elegir no dejemos de considerar las ventajas que trae el regalar algo hecho por nuestra gente, como hacen otros en sus países de origen, con campañas como Buy american (cómprele a los Estados Unidos), o De Chile para Chile. Lo que si debemos es descartar esa antigua costumbre de decir “producto importado” como sinónimo de “mejor que peruano”.

En fin, paisano, paisana, piense que si usted por ejemplo regalara una canasta navideña con buen vino, pisquito, chocolates, galletas, cremas y condimentos, quesos, leche y un panetoncito, todo peruano, estará haciendo feliz al regalado, a muchos compatriotas productores que deberían prepararse para esta campaña, a usted mismo y a todo el país. De paso, en este año en que tanto hemos pedido que la economía mejore, actuando así en esta Navidad apoyaríamos, con acciones claras, directas y propias, esa mejora que queremos. ¿Qué otras formas, paisano, paisana, ve usted de apoyar al Perú en estas fiestas?

