¿Qué le regalo a mi viejo?

Cerca del Día del Padre, una pregunta que muchos hijos se hacen es qué le puedo regalar a mi papá. Una mirada positiva a los nuevos tiempos les diría que piensen en que más que objetos sus padres necesitan que les regalen dedicación para enseñarles a usar las nuevas tecnologías.

¿Yo enseñarle a mi viejo? Dirías tú, paisano, paisana, de 15, 20 o 30 años, que siempre me ha enseñado a mí y no al revés. Sí, enseñarle, porque a diferencia de casi toda la historia de la humanidad donde los padres adquirían primero los conocimientos y luego lo pasaban a sus hijos; hoy el cambio tecnológico es tan rápido que los que aprendieron primero están desactualizados y en desventaja frente a los que aprendieron después y recibieron lo último de la tecnología.

Por eso en esta celebración si tu papá es un progresista, trabajador o empresario independiente, según los estilos de vida de Arellano, le encantará aprender a construir una base de datos de sus clientes y comunicarse con ellos por Facebook, TikTok o LinkedIn. Si es un papá formalista, preocupado por su empleo, por informarse y por influir en su entorno, probablemente le guste que le enseñen a buscar información interesante, a formar grupos con sus amistades o crearse un post para difundir temas que le interesan. Si es un papá austero, con pocos ingresos y una vida muy simple, le sería muy útil ayudarlo a usar mejor las funciones de su celular y a programar sus canales de cable. E incluso un papá sofisticado muy cosmopolita, moderno y conocedor de tecnología, agradecería mucho si sus hijos le enseñan a usar mejor el ChatGPT y las herramientas de inteligencia artificial, hoy en boga.

Es cierto que este planteamiento es válido también para las mamás, pero para ellas existen muchas más opciones que para ellos; y, por tanto, los recibirán quizás mejor. Pero no esperen que se lo pidan abiertamente, ya sea porque les "da cosa", incomodidad aceptar eso, simplemente porque no conocen todas las ventajas de la tecnología. Pero que les va a gustar, no queda ninguna duda.

No piense, sin embargo, joven paisano, paisana, que ese menor conocimiento de las nuevas tecnologías implica que las enseñanzas de tu viejo ya no te serán útiles. No es así, porque la paradoja de las tecnologías cambiantes es que lo que tu aprendas hoy también se volverá rápidamente obsoleto, y que lo único que le dará consistencia y dirección a tu vida, son las enseñanzas de trabajo, buena convivencia, honestidad, responsabilidad y respeto, que los padres seguirán dando, como ha sido en toda la historia.

¿Qué otros regalos crees tú, paisano, paisana, que en tiempos de cambio tan rápido, merecen recibir los padres de hoy? Feliz día a todos los papás.

