¿Qué tan buenos son los días feriados en nuestro país?

¿Son buenos los días feriados? A algunos peruanos nos alegran los cuatro nuevos días feriados que declaró recientemente el Congreso, y digo algunos porque solo nos alegramos el 25 % de peruanos con trabajo dependiente formal y no ese 75 %, dos de cada 3 de paisanos, cuyos ingresos se dan por su esfuerzo diario.

Así, cada nuevo día libre quizás haya sido recibido por los 15 obreros de la fábrica de colchones que recibieron sueldo sin trabajar; pero no lo fueron así por la señora que les vende desayunos, ni por el chofer de la combi que los transporta, el dueño del camión que lleva los colchones al mercado y sus dos ayudantes. Tampoco por la señora de la tienda que los vende, el jefe del taller que cose los forros y sus seis operarios, el lavador de carros y el propietario de la fábrica que, sin producir, además, tuvo que pagar planillas. Y si se alegraron los profesores y alumnos los porque que no tuvieron clases, nuestros estudiantes no aprendieron y se atrasaron aún más frente al mundo

Entonces, ¿no debería haber feriados? Es bueno tener tiempo para descansar y celebrar, pero de lo bueno poco, dice el refrán. Y este no es el caso de los 30 días de vacaciones pagadas más 16 feriados en el Perú, eso sin contar las fiestas patronales y aniversarios de cada ciudad. El Día de San Juan, en Iquitos; La Candelaria, en Puno; o la Fiesta de la Mamacha Carmen, en Paucartambo.

Esa situación exige una gran reflexión, estimados paisanos, sobre la necesidad de tener tantos días libres. No es una decisión fácil ni muy popular, pero es la que cada uno de nosotros tomamos diariamente cuando decidimos ir a trabajar pudiendo quedarnos a descansar en la casa. Y lo hacemos porque sabemos que, si no trabajamos, no tendremos ingresos para poner alimentación en nuestras mesas, colegios para nuestros hijos, y tantos otros gastos que precisamos.

No se trata de eliminar celebraciones, pero ¿no se podría; por ejemplo, festejar a Grau, Bolognesi y otros importantes héroes en una misma fecha, como ya se hace con San Pedro y San Pablo? ¿O no se podrían declarar festividades los domingos como sucede cada año en el Día del Padre o el Día de la Madre?

Piénselo positivamente, paisano, y verá como lo ve la mayoría de los peruanos que no tienen ingresos fijos, que el bienestar pasa por trabajar un poco más. Quizás los políticos populistas no quieren que usted lo vea así, pero usted sabe que esa es la verdad y debería exigirlo. De paso, estimado paisano, ¿tiene usted alguna otra idea para que el descanso de los peruanos sea más justo y productivo?

