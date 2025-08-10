México vs. Puerto Rico: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por el tercer puesto de la Copa Panamericana?

Por colgarse la medalla de bronce de la Copa Panamericana 2025, Puerto Rico protagonizará un duelo de alto vuelo ante México.
México vs. Puerto Rico EN VIVO: se enfrentan este domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en Colima (México). El partido por el tercer puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025 y se jugará a partir de las 4:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse en el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Vóleibol. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
México vs. Puerto Rico: ¿cómo llegan al partido del tercer puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025?
Puerto Rico cayó 3-0 ante Colombia en la semifinal, instancia a la que llegó de manera directa tras llevarse el grupo A. Por su parte, México perdió 3-1 en 'semis' frente a República Dominicana y en la ronda de cuartos superó 3-1 a Venezuela.
¿Cuándo y dónde juegan México vs. Puerto Rico por el tercer puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025?
El partido entre México vs. Puerto Rico se disputará el domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El recinto tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan México vs. Puerto Rico EN VIVO por el tercer puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025?
- En Perú, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 4:30 p.m.
- En Puerto Rico, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 5:30 p.m.
- En México (CDMX), el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 3:30 p.m.
- En República Dominicana, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 5:30 p.m.
- En Venezuela, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 5:30 p.m.
- En Colombia, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 4:30 p.m.
- En Ecuador, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 4:30 p.m.
- En Chile, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 5:30 p.m.
- En Bolivia, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 5:30 p.m.
- En Argentina, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 6:30 p.m.
- En Brasil, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 6:30 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 5:30 p.m.
- En España, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 11:30 p.m.
¿Dónde ver el partido México vs. Puerto Rico EN VIVO por TV?
Los partidos de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrán ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del cotejos los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.
México vs. Puerto Rico: últimos resultados
- 09/08/2025 | Puerto Rico 0-3 Colombia - Copa Panamericana (semifinal)
- 07/08/2025 | México 3-1 Puerto Rico – Copa Panamericana
- 06/08/2025 | Puerto Rico 3-0 Perú – Copa Panamericana
- 09/08/2025 | Repúblicaa Dominicana 3-1 México - Copa Panamericana (semifinal)
- 08/08/2025 | México 3-1 Venezuela – Copa Panamericana (cuartos de final)
- 07/08/2025 | México 3-1 Puerto Rico – Copa Panamericana