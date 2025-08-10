Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

México vs. Puerto Rico: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por el tercer puesto de la Copa Panamericana?

México vs. Puerto Rico: ¿dónde ver EN VIVO el tercer puesto de Copa Panamericana?
México vs. Puerto Rico: ¿dónde ver EN VIVO el tercer puesto de Copa Panamericana? | Fuente: Norceca
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Por colgarse la medalla de bronce de la Copa Panamericana 2025, Puerto Rico protagonizará un duelo de alto vuelo ante México.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

México vs. Puerto Rico EN VIVO: se enfrentan este domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en Colima (México). El partido por el tercer puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025 y se jugará a partir de las 4:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse en el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Vóleibol. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Perú vs. Venezuela: ¿dónde ver EN VIVO el partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana 2025?

Colombia vs. República Dominicana: ¿a qué hora juegan EN VIVO por la final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

México vs. Puerto Rico: ¿cómo llegan al partido del tercer puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Puerto Rico cayó 3-0 ante Colombia en la semifinal, instancia a la que llegó de manera directa tras llevarse el grupo A. Por su parte, México perdió 3-1 en 'semis' frente a República Dominicana y en la ronda de cuartos superó 3-1 a Venezuela.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Puerto Rico por el tercer puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre México vs. Puerto Rico se disputará el domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El recinto tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan México vs. Puerto Rico EN VIVO por el tercer puesto de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 4:30 p.m.
  • En Puerto Rico, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 5:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 3:30 p.m.
  • En República Dominicana, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 5:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 5:30 p.m.
  • En Colombia, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 4:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 4:30 p.m.
  • En Chile, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 5:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 5:30 p.m.
  • En Argentina, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 6:30 p.m.
  • En Brasil, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 6:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 5:30 p.m.
  • En España, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 11:30 p.m.

¿Dónde ver el partido México vs. Puerto Rico EN VIVO por TV?

Los partidos de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrán ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del cotejos los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

México vs. Puerto Rico: últimos resultados

  • 09/08/2025 | Puerto Rico 0-3 Colombia - Copa Panamericana (semifinal)
  • 07/08/2025 | México 3-1 Puerto Rico – Copa Panamericana
  • 06/08/2025 | Puerto Rico 3-0 Perú – Copa Panamericana

  • 09/08/2025 | Repúblicaa Dominicana 3-1 México - Copa Panamericana (semifinal)
  • 08/08/2025 | México 3-1 Venezuela – Copa Panamericana (cuartos de final)
  • 07/08/2025 | México 3-1 Puerto Rico – Copa Panamericana

Te recomendamos

Podcast recomendado

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP | podcast
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Selección de Puerto Rico Selección de República Dominicana Copa Panamericana Copa Panamericana 2025 Copa Panamericana de Vóley Videos más vistos

Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA