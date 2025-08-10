Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Colombia vs. República Dominicana: ¿a qué hora juegan EN VIVO por la final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Colombia vs. República Dominicana: ¿a qué hora juegan EN VIVO la final de Copa Panamericana 2025?
Colombia vs. República Dominicana: ¿a qué hora juegan EN VIVO la final de Copa Panamericana 2025? | Fuente: Norceca
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del partido que protagonizarán Colombia y República Dominicana en Colima, por la final de la Copa Panamericana 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último partido de la Copa Panamericana de Vóley 2025 en Colima tendrá frente a frente a Colombia y República Dominicana por la medalla de oro.

República Dominicana, cinco veces campeón del torneo y favorito al título, quiere volver a situarse en el lugar más alto del podio después de tres años.

La última vez que se colgó el oro fue en 2022, cuando derrotó en la final a Colombia. Con ese antecedente, las ‘cafeteras’ van por su revancha para conseguir el título por primera vez en su historia y mantener el dominio sudamericano de los últimos años, con las conquistas de Argentina en 2023 y 2024.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Colombia vs. República Dominicana: ¿cómo llegan a la de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

La Selección de Colombia batió por 3-0 a Puerto Rico en la semifinal de la Copa Panamericana. En cuartos superó 3-0 a Perú y fue segundo del grupo B en la etapa preliminar. Por su parte, República Dominicana venció 3-1 a México en 'semis'. Las 'Reinas del Caribe' fueron primeras en el grupo B.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs. República Dominicana por la final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre Colombia vs. República Dominicana se disputará el domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El recinto tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Colombia vs. República Dominicana EN VIVO por la final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m.
  • En República Dominicana, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 5:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m.
  • En Chile, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 8:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 8:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.
  • En Canadá (Ottawa), el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.
  • En España, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a la 01:30 a.m. (lunes)

¿Dónde ver el partido Colombia vs. República Dominicana EN VIVO por TV?

La final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrá ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Colombia vs. República Dominicana: últimos resultados

  • 09/08/2025 | Colombia 3-0 Puerto Rico - Copa Panamericana (semifinal)
  • 08/08/2025 | Colombia 3-0 Perú - Copa Panamericana (cuartos de final)
  • 06/08/2025 | Venezuela 0-3 Colombia - Copa Panamericana

  • 09/08/2025 | República Dominicana 3-1 México - Copa Panamericana (semifinal)
  • 07/08/2025 | República Dominicana 3-2 Canadá - Copa Panamericana
  • 06/08/2025 | República Dominicana 3-1 Colombia - Copa Panamericana

Te recomendamos

Podcast recomendado

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP | podcast
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Selección de Colombia Copa Panamericana Vóley Copa Panamericana de Vóley Copa Panamericana 2025 Selección de República Dominicana

Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA