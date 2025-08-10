Colombia vs. República Dominicana: ¿a qué hora juegan EN VIVO por la final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último partido de la Copa Panamericana de Vóley 2025 en Colima tendrá frente a frente a Colombia y República Dominicana por la medalla de oro.

República Dominicana, cinco veces campeón del torneo y favorito al título, quiere volver a situarse en el lugar más alto del podio después de tres años.

La última vez que se colgó el oro fue en 2022, cuando derrotó en la final a Colombia. Con ese antecedente, las ‘cafeteras’ van por su revancha para conseguir el título por primera vez en su historia y mantener el dominio sudamericano de los últimos años, con las conquistas de Argentina en 2023 y 2024.

Colombia vs. República Dominicana: ¿cómo llegan a la de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

La Selección de Colombia batió por 3-0 a Puerto Rico en la semifinal de la Copa Panamericana. En cuartos superó 3-0 a Perú y fue segundo del grupo B en la etapa preliminar. Por su parte, República Dominicana venció 3-1 a México en 'semis'. Las 'Reinas del Caribe' fueron primeras en el grupo B.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs. República Dominicana por la final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre Colombia vs. República Dominicana se disputará el domingo 10 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El recinto tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Colombia vs. República Dominicana EN VIVO por la final de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m. En Colombia , el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m. En República Dominicana , el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.



, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m. En México (CDMX), el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 5:30 p.m.



En Venezuela, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.



En Ecuador, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 8:30 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.

En Canadá (Ottawa), el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 7:30 p.m.

En España, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a la 01:30 a.m. (lunes)

¿Dónde ver el partido Colombia vs. República Dominicana EN VIVO por TV?

La final de la Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrá ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Colombia vs. República Dominicana: últimos resultados

09/08/2025 | Colombia 3-0 Puerto Rico - Copa Panamericana (semifinal)

08/08/2025 | Colombia 3-0 Perú - Copa Panamericana (cuartos de final)

06/08/2025 | Venezuela 0-3 Colombia - Copa Panamericana

09/08/2025 | República Dominicana 3-1 México - Copa Panamericana (semifinal)

07/08/2025 | República Dominicana 3-2 Canadá - Copa Panamericana

06/08/2025 | República Dominicana 3-1 Colombia - Copa Panamericana