Colson Whitehead se unió a la lista de autores estadounidenses que ganaron dos veces un Pulitzer por su ficción. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Armando Babani

El escritor estadounidense Colson Whitehead se convirtió en el cuarto autor en haber ganado el Premio Pulitzer de Ficción en dos ocasiones después de haber sido reconocido en esta edición por su obra "The Nickle Boys".



Whitehead, un novelista afroamericano nacido en Nueva York, en 1969, ya fue galardonado con el mismo premio en el 2017 por su libro "Underground Railroad" (“El ferrocarril subterráneo”).



Esta vez, recibió el Pulitzer por una novela en la que narra abusos sufridos por jóvenes negros en un reformatorio de Florida, que ha sido descrita por el comité de los premios como una "historia poderosa de perseverancia humana, dignidad y redención".



Antes que él, sólo sus compatriotas Booth Tarkington, William Faulkner y John Updike ganaron el Pulitzer de Ficción dos veces. De ellos, Updike fue, hasta ahora, el último en lograr este hito, lo que consiguió hace cerca de tres décadas, en 1991.

Colson Whitehead ganó con "El ferrocarril subterráneo" su primer Premio Pulitzer en la categoría obra de ficción. | Fuente: Me gusta leer

Para escribir "The Nickle Boys", Whitehead se inspiró en hechos reales sucedidos en la escuela masculina de Dozier, en la zona noroeste de Florida, donde niños que habían sido condenados por delitos menores sufrían violentos abusos.



El escritor, que estudió en la Universidad de Yale, ha dicho previamente que creció queriendo ser el Stephen King afroamericano.



Por otro lado, en esta edición de los premios Pulitzer, anunciados este lunes, destacó el reconocimiento otorgado al trabajo de The New York Times, que recibió tres galardones, mientras que un periódico local de Alaska se llevó la condecoración más deseada, la de Servicio Público, por una investigación de asaltos sexuales y la ausencia de fuerzas de seguridad en la región llevada a cabo por el Anchorage Daily News en colaboración con la organización sin ánimo de lucro ProPublica.



En concreto, The New York Times fue reconocido por sus esfuerzos en las categorías de Periodismo Internacional, Periodismo de Investigación y Comentario por su trabajo sobre el carácter "depredador" del régimen de Vladimir Putin, los abusos sobre los taxistas de Nueva York, y los primeros años de esclavitud en EE.UU. respectivamente. (Con información de EFE).