Aniversario de Lima 2026: así avanza la puesta en valor del Centro Histórico y sus principales calles y monumentos

Este 18 de enero, Lima celebra su aniversario número 491 con una serie de proyectos en marcha orientados a la recuperación y puesta en valor de su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco desde 1988.

La labor está a cargo del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Su director, Luis Martín Bogdanovich, explicó en Ampliación de Noticias de RPP la importancia de ejecutar estos trabajos, orientados a la restauración del patrimonio arquitectónico, la mejora del espacio público y la puesta en valor del legado cultural de la ciudad.

"Lima tiene una relevancia no solamente para el Perú, sino para la región. Fue la capital de América del Sur, y esa fue una de las razones por las que se inscribió en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco", señaló. "Nosotros empezamos a desarrollar un plan maestro en enero del año 2017. En ese camino, hemos podido restaurar muchos espacios públicos, recuperar calles y recuperar edificios históricos, como iglesias, teatros, antiguos cines, museos y casas históricas".

La ampliación del área patrimonial del Centro Histórico de Lima

Uno de los avances recientes en la protección del Centro Histórico fue la ampliación de su área reconocida por la Unesco. Según detalló Bogdanovich, en 2023 se logró extender los límites originales inscritos en 1991. De este modo, al menos seis espacios e inmuebles que datan del Virreinato fueron incorporados al área protegida.

Estos monumentos y conjuntos son la Casa Prado, el Hospital San Bartolomé, el Conjunto Santa Rosa de Santa María, la Quinta y Molino de Presa, la Iglesia y Monasterio de Nuestra Señora del Prado y la antigua reducción indígena de Santiago Apóstol del Cercado.

"La ciudad amurallada pasaba por lo que hoy son las avenidas Alfonso Ugarte y Grau, con el río Rímac como límite, y hacia el distrito del Rímac, hasta el cerro San Cristóbal, incluyendo la Plaza de Toros, la Alameda de los Descalzos, el Convento de los Descalzos y la Quinta de Presa. Todo eso es el Centro Histórico de Lima, que fue declarado y delimitado como tal en 1972. Por el lado este, esa protección llega hasta el cementerio Presbítero Maestro y, por el otro lado, hasta el Hospital Loayza, en la avenida Alfonso Ugarte", añadió.

La recuperación del patrimonio avanza con nuevas peatonalizaciones y proyectos de gran escala. | Fuente: RPP

La Quinta Heeren y espacios públicos que ya fueron recuperados

Desde la implementación del plan maestro del Centro Histórico, se han ejecutado trabajos en calles y espacios públicos que priorizan al peatón. De acuerdo con el director de Prolima, en las últimas décadas, se habían peatonalizado alrededor de 40 cuadras, cifra que se duplicó en solo dos años tras la aprobación del plan.

Entre las vías ya intervenidas se encuentran, el jirón Lampa, jirón Ancash, jirón Amazonas, jirón Azángaro y jirón Conde de Superunda, donde también se restauró la Casa Vilela.

"Lo que se hace es generar un ingreso preferente para el peatón. En algunos casos, es una calle que será exclusivamente peatonal y, en otros, será preferentemente peatonal. ¿Qué incluye esto? El soterramiento del cableado, la repavimentación de toda la calle con piedra y la dotación de iluminación pública, pero de carácter ornamental. La idea de recuperar el Centro es volver a su origen", indicó.



El plan maestro contempla cerca de 180 cuadras con prioridad peatonal. Actualmente, se trabaja en las cuadras 5 y 6 del Jirón Ancash, un proyecto que busca facilitar el acceso a Barrios Altos y a la Quinta Heeren, inmueble recientemente adquirido por la Municipalidad de Lima.

"La Quinta Heeren es el monumento histórico más grande del Centro Histórico de Lima. Tiene cuatro hectáreas, de las cuales dos serán espacio público", explicó Bogdanovich.

Este espacio, que fue sede de antiguas embajadas como las de Estados Unidos, Bélgica y Francia, albergará áreas verdes en una zona con escasez de parques.

ProLima lidera la restauración de calles, iglesias, edificios históricos y espacios públicos del casco antiguo | Fuente: RPP

La Casa de Correos y Telégrafos

Prolima también viene desarrollando un proyecto para la restauración de la Casa de Correos y Telégrafos, inmueble que pertenece al Ministerio de Cultura. El objetivo es implementar un proyecto de inversión pública que permita mejorar las condiciones del Archivo General de la Nación.

"El archivo colonial podrá estar correctamente conservado, digitalizado y disponible para consulta virtual desde cualquier lugar", señaló el experto.

El proyecto contempla un nuevo ingreso principal desde el Jirón Santa, esto con el fin de reforzar el carácter simbólico del edificio dentro del Centro Histórico.

La recuperación de los balcones tradicionales de Lima

Los balcones de madera, característicos desde el siglo XVII, también forman parte de los trabajos de recuperación. De acuerdo con Luis Martín Bogdanovich, muchos se perdieron tras su insólita prohibición municipal en 1876.

"Tenemos una buena colección de balcones; se han perdido muchísimos desde que, en 1876 -y esto va a parecer absurdo-, la municipalidad los prohibió. Entonces, ya no se podían hacer balcones y, más bien, muchos de esos balcones empezaron a retirarse para generar una imagen de mayor amplitud en las calles, mejor asoleamiento y mejor ventilación. Eran los criterios que se tenían en ese tiempo", mencionó.

Actualmente, se culmina la restauración del balcón de la Casa Matavilela, propiedad de la Beneficencia y administrada por Prolima.

"También hemos encontrado un balcón virreinal oculto bajo tablones en una casa del jirón Callao. Era probablemente tan antiguo como el de Torre Tagle", relató Bogdanovich.

Restauración de iglesias del Centro Histórico y proyectos para recuperar el río Rímac

Según Prolima, durante el último año, se concluyeron trabajos en cinco iglesias, consideradas algunos de los edificios más representativos del Centro Histórico.

"Debajo del polvo y el olvido hay una gran belleza. Las iglesias permiten dimensionar el verdadero valor del centro", indicó el funcionario.

La entidad también desarrolla dos grandes proyectos de inversión pública vinculados a la recuperación urbana: el soterramiento de la avenida Abancay y la intervención integral del río Rímac. Este último contempla trabajos en ambas márgenes del río, a lo largo de cuatro kilómetros correspondientes al Centro Histórico de Lima.

"Son 68 proyectos de inversión pública, de los cuales dos van a empezar a ejecutarse este año. Es un planteamiento que venimos trabajando desde el año 2021 junto con la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Se suscribieron convenios con una serie de ministerios, incluido el de Cultura. Finalmente, después de mucho tiempo -y digo mucho tiempo porque es lo que toma desarrollar un proyecto de inversión pública en el Perú en todas sus etapas-, vamos a poder iniciar este año", aseguró Bogdanovich.

Recorrido sugerido por espacios restaurados del Centro Histórico

Para quienes deseen conocer los avances en la recuperación, Bogdanovich recomienda iniciar el recorrido en el Santuario de Santa Rosa, continuar por el jirón Conde de Superunda, visitar la Casa Vilela, la Casa de Osambela, la Plaza de Santo Domingo y las iglesias de La Veracruz y Santo Domingo, cuya torre puede ser visitada.

