Aniversario de Lima 2026: cronograma de actividades y conciertos gratuitos por los 491 años de la ciudad

El Aniversario de Lima es el sábado 18 de enero.
El Aniversario de Lima es el sábado 18 de enero. | Fuente: Unsplash/Meg von Haartman
por Brenda García Retamal

Revisa la programación oficial de la Municipalidad, que incluye conciertos gratuitos y actividades culturales para celebrar su aniversario.

Lima se prepara para celebrar sus 491 años de fundación con una agenda cultural para celebrar su historia y diversidad. Durante varios días, la ciudad ofrecerá actividades gratuitas y abiertas al público que incluyen conciertos y presentaciones de danza, pensadas para públicos de todas las edades. 

La Municipalidad preparó una programación especial que invita a limeños y visitantes a redescubrir Lima.

Viernes 16 de enero: Aniversario de Lima

08:00 a.m.: Saludo a Lima con una salva de camaretazos 

08:10 a.m.: Izamiento de banderas 

08:20 a.m.: Himno Nacional del Perú 

08:23 a.m.: Desfile municipal 

08:30 a.m.: Homenaje al último cacique inca “Taulichusco” 

08:40 a.m.: Homenaje a D. Francisco Pizarro 

10:00 a.m.: Misa y Te Deum 

11:00 a.m.: Feria “Celebra Lima”, Alameda Chabuca Granda – Plazuela Limeñitas 

12:00 m.: Sesión solemne

Sábado 17 de enero: Serenata por Aniversario de Lima

1:00 a 1:30 p.m.: Exhibición de caballos de paso

1:30 a 3:00 p.m.: Gran pasacalle de Lima

3:10 a 3:50 p.m.: Pelo D' Ambrosio

4:00 a 4:40 p.m.: Marco Romero

4:50 a 5:30 p.m.: Ballet Folclórico de Lima

5:40 a 6:20 p.m.: Raíces de Jauja

6:40 a 7:40 p.m.: Grupo Río

7:50 a 8:40 p.m.: Diosdado Gaitán Castro

8:50 a 9:40 p.m.: Orquesta Bembé

9:50 a 10:50 p.m.: La Única Tropical

11:10 p.m. a 12:15 a.m.: Mauricio Mesones

*Fuegos artificiales por la serenata de Lima

12:30 a 1:30 a.m.: Hermanos Yaipén



Domingo 18 de enero: Día central del Aniversario de Lima

06:00 a.m.: Lima Corre 10K en Circuito Mágico del Agua

4:00 p.m.: Clásico Ciudad de Lima

08:00 p.m.:Concierto Gala de Lima

Aniversario de Lima 2026 Aniversario de Lima

