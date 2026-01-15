Aniversario de Lima 2026: cronograma de actividades y conciertos gratuitos por los 491 años de la ciudad

Lima se prepara para celebrar sus 491 años de fundación con una agenda cultural para celebrar su historia y diversidad. Durante varios días, la ciudad ofrecerá actividades gratuitas y abiertas al público que incluyen conciertos y presentaciones de danza, pensadas para públicos de todas las edades.
La Municipalidad preparó una programación especial que invita a limeños y visitantes a redescubrir Lima.
Viernes 16 de enero: Aniversario de Lima
08:00 a.m.: Saludo a Lima con una salva de camaretazos
08:10 a.m.: Izamiento de banderas
08:20 a.m.: Himno Nacional del Perú
08:23 a.m.: Desfile municipal
08:30 a.m.: Homenaje al último cacique inca “Taulichusco”
08:40 a.m.: Homenaje a D. Francisco Pizarro
10:00 a.m.: Misa y Te Deum
11:00 a.m.: Feria “Celebra Lima”, Alameda Chabuca Granda – Plazuela Limeñitas
12:00 m.: Sesión solemne
Sábado 17 de enero: Serenata por Aniversario de Lima
1:00 a 1:30 p.m.: Exhibición de caballos de paso
1:30 a 3:00 p.m.: Gran pasacalle de Lima
3:10 a 3:50 p.m.: Pelo D' Ambrosio
4:00 a 4:40 p.m.: Marco Romero
4:50 a 5:30 p.m.: Ballet Folclórico de Lima
5:40 a 6:20 p.m.: Raíces de Jauja
6:40 a 7:40 p.m.: Grupo Río
7:50 a 8:40 p.m.: Diosdado Gaitán Castro
8:50 a 9:40 p.m.: Orquesta Bembé
9:50 a 10:50 p.m.: La Única Tropical
11:10 p.m. a 12:15 a.m.: Mauricio Mesones
*Fuegos artificiales por la serenata de Lima
12:30 a 1:30 a.m.: Hermanos Yaipén
Domingo 18 de enero: Día central del Aniversario de Lima
06:00 a.m.: Lima Corre 10K en Circuito Mágico del Agua
4:00 p.m.: Clásico Ciudad de Lima
08:00 p.m.:Concierto Gala de Lima